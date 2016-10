A PROPOS DE L'OM ET LA DÉCLARATION DE SON EX-PRÉSIDENT Mahrez: "Je n'y serais jamais allé"

Pas de regret. L'international algérien Riyad Mahrez a assuré la veille du match Algerie-Cameroun qu'il n'a jamais envisagé de près ou de loin de quitter l'Angleterre pour rejoindre la Commanderie (Olympique de Marseille). «Je ne le savais même pas, c'est ça qui m'a fait rire», a commenté le meilleur joueur de Premier League dans le Canal Football Club. «Mon agent a parlé avec lui (Vincent Labrune), mais il ne m'avait pas dit. Je l'ai su quand c'est sorti, mais je n'y serais jamais allé, j'étais bien à Leicester, on venait de monter. Au moment où j'ai goûté à la Premier League, je ne voulais plus repartir en France (...) C'est vrai qu'avant j'aimais trop Marseille, j'aimais bien regarder leurs matchs, surtout à l'époque de Drogba, Ribéry... Mais ce n'est plus comme avant.» En décembre 2015, des échanges datant de 2014 entre Vincent Labrune et Zineddine Ferhat, l'agent du joueur algérien, avaient ressurgi. L'ancien président de l'OM refusait promptement la proposition de faire venir Mahrez à Marseille. «J'espère que vous ne prendrez pas mal ce message mais je ne supporte pas que l'on me prenne pour un gogo», avait notamment conclu Labrune. Alors, quand on lui demande si un transfert au Paris Saint-Germain est envisageable, l'Algérien reste droit dans ses bottes... mais laisse, tout de même, un peu de suspense. «Ça ne m'intéresse pas trop, mais on ne sait jamais dans la vie.» Avant de conclure: «Je suis resté (Ndlr: à Leicester), c'est une très bonne chose, le coach me fait confiance, à moi de prouver une seconde année.»