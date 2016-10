AMAJU PINNICK, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DU NIGERIA "Prochain objectif: battre l'Algérie"

Le président de la Fédération nigériane de football (NFF) Amaju Pinnick a indiqué que le prochain objectif de la sélection des Super Eagles était de battre l'Algérie le 12 novembre prochain à Uyo en match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018, groupe B. «Nous avons encore cinq matchs à jouer. Nous allons les prendre match par match. Le prochain objectif est de battre l'Algérie», a déclaré le premier responsable de la NFF à la presse locale. Le Nigeria occupe la tête du groupe B grâce à sa victoire en déplacement contre la Zambie (2-1) dimanche à Ndola pour le compte de la première journée des qualifications du Mondial 2018. Pour sa seconde rencontre officielle à la tête de la sélection nigériane, le conseiller technique franco-allemand Gernot Rohr a signé sa deuxième victoire depuis sa nomination en août dernier, après celle remportée contre la Tanzanie en qualification de la CAN 2017 (1-0). Le président de la Fédération nigériane n'a pas tari d'éloges au sujet de l'ancien sélectionneur du Gabon. «Nous saluons les efforts déployés par les joueurs et le staff technique et nous remercions le ministre des Sports pour ses paroles d'encouragement avant le match. Nous sommes heureux avec ces trois points, mais il reste un long marathon et non pas un sprint», a-t-il estimé. Outre la confrontation entre le Nigeria et l'Algérie le 12 novembre prochain, l'autre match du groupe opposera le Cameroun et la Zambie à Limbe. Le premier du groupe à l'issue des éliminatoires se qualifiera pour le Mondial 2018 en Russie.