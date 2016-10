CAN 2017 Stage pour les meilleurs arbitres africains au Caire

La Confédération africaine de football a organisé un cours de cinq jours pour arbitres d'élite «A» au Caire en vue de la prochaine coupe d'Afrique des nations 2017, prévue au Gabon, a indiqué l'instance africaine. L'objectif était une mise à jour pour les participants sur les lois du jeu et d'évaluer leurs capacités physiques et techniques pour les grandes compétitions à venir l'an prochain, à savoir la CAN 2017 au Gabon, la CAN U20 en Zambie et la CAN U17 Madagascar-2017, précise la même source. Ont été évoqués au cours de la session les sujets théoriques, les analyses de match et ont été contrôlées les performances physiques des participants. 23 arbitres et 25 arbitres assistants ont pris part aux cours sous la houlette des instructeurs Lim Kee Chong (Ile Maurice), Neji Jouini (Tunisie), Doué Noumandiez (Côte d'Ivoire), Désiré Gahungu (Burundi), Mademba Mbacke (Sénégal) et Cherifi Nasreddine (Algérie).