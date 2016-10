CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE (OPTIMIST) Les Algériens rétrogradent aux classements

C'est mal parti pour Hichem Mokhtari. L'Algérien, champion d'Afrique en titre, est passé à coté de son sujet lors des trois manches concourues hier. Après avoir réussi à se positionner, samedi, à la 4e place au classement général, le sociétaire de la formation du Club nautique de Tipasa rétrograde à la 11e position et voit ses chances de conserver son titre s'amoindrir sérieusement. Après six manches, c'est l'Angolais Osvaldo da Gama qui mène la dance, il est suivi de son compatriote Lourenço Simao et du Sud-Africain Matt-Gavin Ashwell. Pour ce qui est des autres Algériens, ils sont bien loin derrière: Anis Harouz (18e), Walid Bouhaddi (22e), Mohamed Lazreg (23e), Abdelhak Djehdou (31e) et Oussama Bendjaoui (33e). En revanche, tous les espoirs sont permis chez les filles. Rym Dia et Racha Touabi sont classées respectivement à la 3e et la 4e place derrière la Mozambicaine Denise Parruque et la Sud-Africaine Chiara Fruet. Elles doivent absolument se surpasser mercredi et jeudi lors des deux dernières journées des épreuves individuelles. Concernant la journée de lundi, elle sera consacrée à l'épreuve par équipes. Sur les 15 formations participantes, l'Algérie sera présente avec 2 équipes et tentera de conserver sa médaille d'argent glanée l'année dernière à Oran. ALG2 sera opposée aux Seychelles, pour le compte du premier match, tandis que ALG1 fera son entrée en lice directement au second tour et affrontera l'Afrique du Sud.