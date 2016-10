CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE D'ÉCHECS 22 équipes en compétition à Tipasa

La clôture de cet événement militaire sportif interviendra, aujourd'hui, avec la désignation des champions de la saison sportive 2016-2017 (en individuel et par équipes).

Vingt-deux équipes représentant différentes régions, écoles, corps d'armée et unités de l'Armée nationale populaire (ANP), prennent part au championnat national militaire d'échecs ouvert, hier, au siège du Régiment spécial d'intervention du commandement de la Garde républicaine de Khemisti (Tipasa). La première journée de la compétition, ouverte par le chef d'état-major de la Garde républicaine, le général-major Tahar Ayad, au nom du commandant de la Garde républicaine, le général de corps d'armée Ben Ali, a vu le déroulement des premiers tours éliminatoires, ayant réuni 51 joueurs, dont huit filles. Les parties se déroulent sous l'oeil avisé de techniciens et entraîneurs, à l'affût de nouveaux jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs de l'élite nationale militaire des jeux d'échecs. Dans son intervention, à l'occasion, le général-major Ayad a souligné l'importance de la pratique sportive pour les éléments militaires, au même titre que la détermination du commandement de l'ANP à développer toutes les disciplines sportives, considérées à la base de la préparation physique et mentale de ses éléments. Il a, en outre, incité les participants à «faire de leur mieux, en s'engageant avec sérieux et professionnalisme dans ce championnat». «Ce championnat est, également, un cadre pour renforcer les aptitudes et capacités des militaires participants appelés à représenter les couleurs nationales dans les compétitions africaines et internationales», a-t-il observé.

Le jeu d'échecs est un sport d' «esprit et de réflexion», en relation avec la «tactique militaire et l'élaboration de plans», a également souligné l'intervenant.