JUDO-FORMATION Des séminaires nationaux d'arbitrage en octobre et novembre

Huit wilayas seront concernées par les séminaires nationaux d'arbitrage, qui seront organisés par la Fédération algérienne de judo (FAJ) entre le 22 octobre et le 26 novembre 2016, a-t-on appris hier auprès de cette instance. Il s'agit des wilayas de Blida, Alger, Tizi-Ouzou, Mascara, Oran, Ghardaia, Annaba et Constantine. «Les deux premiers séminaires se dérouleront le 22 octobre, à Annaba et Constantine, puis à Ghardaïa le 28 octobre, Blida le 5 novembre, Tizi-Ouzou le 12 novembre, Oran et Mascara le 19 novembre, et enfin, Alger le 26 novembre» a détaillé la FAJ. La formation des arbitres sera à la fois «théorique et pratique», avec utilisation de la «vidéo-conférence». Une formation qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement, ciblant à promouvoir cette discipline sportive en Algérie.