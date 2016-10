LIGUE 1 MOBILIS- 8E JOURNÉE USMA-JSK samedi le 22 octobre

Le choc de la huitième journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis devant opposer l'USM Alger à la JS Kabylie aura lieu le samedi 22 octobre à 17h00 au stade Omar-Hammadi, a indiqué hier la Ligue de football professionnel (LFP). Cette journée, qui s'étalera sur trois jours (jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 octobre), propose plusieurs affiches intéressantes entre autres MO Béjaïa-MC Alger, MC Oran-NA Hussein Dey et ES Sétif-CA Batna. La septième journée de Ligue 1 aura lieu le week-end prochain avec notamment le derby de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger prévu jeudi à 19h au stade Mustapha-Tchaker de Blida à huis clos