LIGUES 1 ET 2 MOBILIS 28 clubs à l'amende

Vingt-huit clubs professionnels (15 de Ligue 1 et 13 de Ligue 2) ont été mis à l'amende par la Ligue de football professionnel pour «dépôt tardif de demandes de licences», a annoncé cette instance hier sur son site officiel. Les clubs de Ligue 1 sont: CA Batna, CR Belouizdad, CS Constantine, ES Sétif, JS Kabylie, MC Alger, MO Béjaïa, NA Hussein-Dey, Olympique de Médéa, RC Relizane, USM Alger USM Bel-Abbès et USM El Harrach. En Ligue 2, les clubs réfractaires sont: Amel Boussaâda, AS Khroub, ASM Oran, ASO Chlef, CA Bordj Bou Arréridj, CRB Aïn Fakroun, GC Mascara, MC Saïda, Paradou AC, US Biskra, USM Blida et WA Boufarik. «Les clubs ayant déposé des demandes de licences entre le 20 et le 28 juillet 2016 écopent d'une amende de 30.000 DA pour chaque demande de licence» a précisé la LFP. Parmi ces clubs, 23 (9 de Ligue 1 et 14 de Ligue 2) ont écopé d'une amende supplémentaire, pour dépôt tardif de leurs dossiers d'engagement. Il s'agit de: MC Oran, MO Béjaïa, CR Belouizdad, MC Alger, USM Bel-Abbès, Olympique de Médéa, ES Sétif, RC Relizane et USM El Harrach, en ce qui concerne la Ligue 1, et de la JSM Béjaïa, MC Saïda, ASM Oran, US Biskra, AS Khroub, USM Blida, WA Boufarik, Amel Boussaâda, GC Mascara, CA Bordj Bou Arréridj, JSM Skikda, ASO Chlef, CRB Aïn Fakroun et RC Arba, en ce qui concerne la Ligue 2. «Les clubs ayant déposé leurs dossiers d'engagement au-delà du 10 juillet 2016 écopent d'une amende de 200.000 DA chacun», a encore annoncé la Ligue.