SÉLECTION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO Le coach national fixe sa méthode

La sélection des internationaux algériens de taekwondo en vue des importantes échéances inscrites au programme de la saison 2017 se fera sur la base des points qu'ils récolteront pendant 12 regroupements programmés à cet effet, entre septembre et décembre 2016, a-t-on appris auprès du sélectionneur national, Salah Hadjadj. «En concertation avec la Direction technique nationale (DTN) et l'expert sud-coréen Jung Woo Min, nous avons décidé que la sélection de nos athlètes en vue des importantes compétitions internationales de 2017 se fasse sur la base des points qu'ils obtiennent lors des 12 regroupements préparatoires, entamés en septembre dernier et qui se poursuivront jusqu'à la fin du mois de décembre» a détaillé Hadjadj. Parmi les importantes compétitions internationales inscrites au programme des Verts pendant la saison 2017, le Championnat du monde en Corée du Sud, les Jeux islamiques à Bakou (Azerbaïdjan) et les championnats d'Afrique, dont le pays hôte n'a pas encore été désigné. «Ces 12 regroupements se dérouleront à intervalles réguliers, à raison d'un regroupement tous les 10 jours. L'athlète classé à la première place récolte dix points, le second cinq points et le 3e trois points. Les comptes seront faits après la fin du dernier stage, en décembre 2016. Les athlètes qui auront récolté le plus de points seront qualifiés pour les compétitions internationales suscitée», a encore précisé le coach national. Les catégories de poids concernées par cette sélection sont celles des 54 kg, 63 kg, -80 kg et +80 kg, considérées comme «les catégories de poids olympiques». Hadjadj a conclu en préconisant l'utilisation de «casques protecteurs, munis de puces électroniques» pendant les stages de sélection, «afin que les athlètes algériens s'y habituent» en vue des prochaines compétitions internationales.