ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: APRÈS AVOIR RATÉ LE COCHE FACE AU CAMEROUN Les Verts dos au mur

Par Bachir BOUTEBINA -

L'EN se déplacera le mois prochain chez le Nigeria qui s'est avéré très convaincant en Zambie et qui a surtout pris une option de choix à la tête du groupe B.

Au lendemain de la dernière contreperformance de l'EN, sanctionnée avant-hier soir au stade Tchaker de Blida par un match nul, un but partout, devant les Lions du Cameroun, décidément toujours aussi «indomptables» face au Onze algérien, les Verts, version le sélectionneur serbe Milovan Rajevac, sont désormais, déjà, dos au mur. Pour preuve, en ratant d'entrée chez eux leur première apparition dans le cadre de la très importante phase des éliminatoires qualificatives au Mondial 2018, et de surcroît dans un groupe B qui a réussi à la perfection en terre zambienne pour le Nigeria (2-1), prochain hôte de l'EN, les Fennecs ont réalisé dimanche dernier à Blida une sacrée mauvaise entame sur le plan comptable. Les deux points concédés devant le Cameroun, n'ont certes pas encore réellement hypothéqué les chances de l'EN de prendre part au Mondial russe. Il n'en demeure pas moins que ce premier semi-échec essuyé par les Verts devant leur éternelle bête noire, a désormais placé le sélectionneur Rajevac et la sélection algérienne dans une situation encore plus compliquée à gérer au cours du mois de novembre. Pour cause, l'EN se déplacera le mois prochain chez son adversaire, le Nigeria, qui s'est avéré très convaincant en Zambie, et qui a surtout pris une option de choix à la tête du groupe B. En d'autres termes plus clairs, quand bien même il faudra revenir sur ce qui n'a pas vraiment fonctionné face aux Lions de Yaoundé, il est surtout vital pour l'EN de rectifier au plus vite le tir au Nigeria. Il est notamment très important pour les Mahrez, Slimani et consorts de montrer leur véritable visage, et faire preuve de beaucoup de caractère lors de leur prochaine sortie contre les Green Eagles. Autant le Onze algérien aligné face au Cameroun aura presque tout raté, et aurait même pu concéder en fin de match la défaite, autant tout le monde sait parfaitement de quoi sont réellement capables les Verts, notamment lorsqu'ils se retrouvent complètement dos au mur. Aujourd'hui il serait donc réellement préférable de se concentrer très sérieusement sur ce prochain Nigéria-Algérie, et surtout éviter d'enfoncer davantage cette sélection algérienne qui a été malheureusement souvent méconnaissable avant-hier soir à Tchaker. Il ne sert à rien de blâmer plus qu'il n'en faut tel ou tel joueur, d'autant plus que même au niveau du jeu collectif, les Verts ont failli. De plus, il faut reconnaître que Milovan Rajevac a une très grande part de responsabilité, à plusieurs niveaux, et qu'il est donc temps pour le technicien serbe d'apporter ce fameux plus tant attendu, et qui semblait faire tant défaut à son prédécesseur français. Le fait d'avoir totalement perdu ce qui faisait sa force encore très récemment, l'EN nous doit désormais une revanche. Dans le cas contraire, sa mission en cours depuis dimanche passé, s'arrêtera brutalement plus vite que personne n'aurait osé l'imaginer. A défaut de victoire face au Cameroun, les Verts sont toujours invaincus au stade Tachker de Blida, et le dernier point du nul dont s'est finalement contentée l'EN, est plutôt à méditer sérieusement dès maintenant, afin que les Slimani et consorts retrouvent au plus vite leur verve, et surtout les véritables vertus qui ont permis à l'Algérie d'être présente aux Mondiaux 2010 et 2014.