ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : RÉSULTATS DES AUTRES GROUPES (1ÈRE JOURNÉE) Les cadors démarrent fort

Gervinho a réussi à placer son équipe en tête de son groupe

Cinq groupes, 20 équipes et 10 matchs. Ce week-end, le continent africain débutait la phase éliminatoire de groupes pour le Mondial 2018 en Russie.

Le Sénégal, l'Egypte et la Côte d'ivoire ont pris respectivement la tête de leur groupe. La RDC et la Tunisie prennent les rênes du groupe A alors que le Nigeria prend la première place du groupe B.



Groupe A

La Tunisie assure l'essentiel

La Tunisie a assuré le minimum vital face à la Guinée (2-0) pour ne pas être distancée dans le groupe A. Car la veille, son principal rival, la RD Congo, avait écrasé la Libye (4-0), avec notamment un doublé de Dieumerci Mbokani. Avant-hier soir, Aymen Abdennour a ouvert le score pour les Aigles de Carthage, puis Anis Ben-Hatira a doublé le score pour soulager les quelque 10 000 spectateurs à Monastir. Après un déplacement en Libye le 7 novembre, la Tunisie affrontera la RD Congo dans un match crucial pour le gain du groupe et la place pour la Russie.



Groupe B

Le Nigeria se place devant

Dans ce qui rassemble trois mondialistes (sur cinq) de l'édition brésilienne en 2014, le Nigeria a mis la pression sur ses rivaux. Les Super Eagles, huitièmes-de-finaliste du dernier Mondial mais absents de la CAN 2017, l'ont emporté grâce à deux buts de ses joueurs de Premier League, Alex Iwobi (Arsenal) et Kelechi Iheanacho (Manchester City). A Blida, l'Algérie, également sortie en 8e au Brésil en 2014 (battue par l'Allemagne), a dû partager les points contre le Cameroun (1-1). Hilal Soudani avait trouvé le premier le chemin des filets pour les Fennecs, mais la joie fut de courte durée, car les Lions indomptables sont revenus au score par Benjamin Moukandjo un peu plus d'un quart d'heure plus tard.

Les Algériens se déplacent le 7 novembre au Nigeria, avec pour objectif de recoller au leader de la poule, sous peine de se voir distancer dans la course au précieux sésame en cas de résultat défavorable. De leur côté, les Camerounais devront confirmer leur bonne entame de qualification à domicile contre la Zambie.



Groupe C

Les Ivoiriens reviennent de loin

Les Eléphants avaient très mal débuté leur rencontre face au Mali en prenant un but à la 18e minute. Ils ont repris très vite du poil de la bête en inscrivant trois buts en l'espace de 10 minutes.

La Côte d'Ivoire, désormais sous la houlette de Michel Dussuyer, a donc tenu son rang de championne d'Afrique malgré le départ de son emblématique capitaine Yaya Touré, désormais retraité de la sélection. Pour le Gabon, contraint au nul par le Maroc (0-0), avait déjà perdu des points dans la course à l'unique ticket pour la Russie. Sur la piteuse pelouse du stade de Franceville, l'une des enceintes prévues pour accueillir la CAN 2017, les deux équipes ont été incapables de poser convenablement leur jeu. Les coéquipiers d'Aubameyang auraient toutefois pu empocher les trois points s'ils n'étaient pas tombés sur un excellent El Kajoui, dans la cage adverse. Le prochain match contre le Mali en novembre s'annonce déjà décisif pour le Gabon tandis que le Maroc devra bonifier à domicile face à la Côte d'Ivoire son bon point.



Groupe D

Profitable aux Sénégalais

Le Sénégal, à domicile, n'a pas tremblé face au Cap-Vert et s'est imposé 2-0, avec notamment le deuxième but de Moussa Sow qui faisait son retour avec les Lions de la Téranga. Le joueur de Fenerbhaçe en Turquie a dégainé seulement quatre minutes après son entrée en jeu (76e minute) alors qu'il remplaçait Moussa Konaté. Le Burkina Faso et l'Afrique du Sud se sont neutralisés en toute fin de match (1-1). Malgré l'ouverture du score des Bafanas à la 81e, les Etalons sont parvenus à égaliser dans les arrêts de jeu (90e).



Groupe E

L'Egypte se lance idéalement

Dans le Groupe E, l'Egypte a pris seul les devants.

Les Pharaons ont profité de la contre-performance du Ghana, vendredi dernier contre l'Ouganda (0-0), en s'imposant au Congo (2-1).

Les coéquipiers de Mohamed Salah, auteur de l'un des deux buts du match, espèrent mettre fin à la longue absence de leur sélection en Coupe du monde, dont la dernière participation remonte à 1990. pour ce qui est du Ghana, a part André Ayew, absent pour cause de blessure (mais présent dans les tribunes), le groupe était pourtant au complet. Qualifié pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), les Black Stars, finalistes de la CAN 2015, devront éviter un nouveau faux pas face à l'Egypte, qui s'est imposée au Congo.