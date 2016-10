ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : LE JEU DE L'EN N'A PAS CONVAINCU Rajevac devrait revoir sa copie

Par Saïd MEKKI -

Le technicien serbe à la recherche d'une nouvelle formule pour ne pas rater le match face au Nigeria

En dehors de la déception du nul enregistré par les Verts face au Cameroun avant-hier au stade Mustapha-Tchaker, le jeu proposé par les partenaires de Mahrez inquiète à plus d'un titre.

La première remarque à faire est de constater qu'en défense les «doublures» n'existent pour ainsi dire pas du tout dans cette sélection algérienne. La preuve en est qu'en l'absence des deux défenseurs, Mandi et Belkaroui pour blessure, le staff technique des Verts n'a pu trouver de «remplaçant» à même de conforter les assises de cette défense algérienne, maillon faible du système. Et si le nouveau sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac, a des circonstances atténuantes, ce n'est point le cas pour ses «adjoints» Neghiz et Mansouri, dans la mesure où ces deux hommes, connaissent parfaitement l'ensemble des joueurs sélectionnables. Et là, il faut bien le préciser, ils sont plus d'une quarantaine. Et sur cette quarantaine en, y incluant les A' et les Olympiques, on n'a pas pu trouver des «doublures» capables de remplacer les «titulaires»?... La seconde remarque avant de s'étaler sur le jeu des Verts, est le fait de voir le sélectionneur défendre le latéral Mehdi Zeffane qui est complètement passé à côté de son match, mais tient à faire sortir ce qui se passe dans les vestiaires en précisant que «c'est moi qui décide...» en évoquant le mécontentement de Brahimi et Feghouli qui ont débuté la partie sur le banc des remplaçants contrairement à leur habitude... Sur le jeu des Verts, il faut de suite le noter, les Verts, professionnels qu'ils sont, ont commis une «erreur» professionnelle remarquable en se repliant instantanément après le but inscrit très tôt par Soudani. Or, la réaction de l'adversaire, est à ce moment là, une véritable «leçon» pour les joueurs de Rajevac, dans la mesure où après avoir encaissé ce but très tôt, les joueurs du coach Hugo Broos n'ont pas du tout paniqué, ils se sont plutôt ressaisis cherchant à se donner confiance en multipliant les rushs tout en jouant en bloc, ce qui n'a pas été le cas des Verts. Après l'égalisation des Camerounais, les Boudebouz, Mahrez et leurs compatriotes, ont terminé la première mi-temps sur les nerfs avec un avant-centre type, régulièrement en hors jeu. Et à ce propos, il est important de noter ces «erreurs» techniques et de concentration de Slimani qui s'est fait siffler en hors jeu sept fois! Ce qui est beaucoup pour un attaquant racé et surtout très expérimenté que le joueur de Leicester. Pour revenir à la défense, il est important de signaler le manque de cohésion entre Medjani et Cadamuro. Et le second a très mal épaulé son latéral, Zeffane, hors sujet. D'ailleurs, c'est sur une perte de balle de Zeffane que Mokandjo avait égalisé. Le manque de complémentarité dans ce secteur est vraiment à régler dès le prochain déplacement des Verts au Nigeria, car là bas, les Nigérians feront de leur jeu offensif une arme redoutable comme ils l'ont déjà prouvé en Zambie. La relance entre la défense, le milieu et l'attaque est à revoir également. Taïder et Boudebouz ont bien débuté la partie avant de sombrer complètement mettant l'animation du jeu dans l'ombre. Or, lorsqu'il n y a pas d'animateur remarquable, les attaquants n'auront point de balle aux pieds pour l'envoyer au fond des filets. Quant à la paire Soudani et Slimani, elle a bien déçu cette fois-ci, surtout par le manque de concentration. Et pourtant tous ces joueurs, Boudebouz, Taider, Slimani et Soudani sont bien redoutables sur le plan de l'efficacité, mais l'alimentation et la concrétisation ont été les deux tares de ces quatre joueurs. Et le jeu long dont parle le sélectionneur Rajevac, n'a jamais été celui des Verts. C'est plutôt l'inverse: jeu court, déviation sur les ailes et bien évidemment la concrétisation au bout des actions. Ce qui n'a pas été le cas avant-hier face au Cameroun. Il reste un mois et un stage pour régler ces problèmes afin d'assurer un bon résultat lors du prochain déplacement au Nigeria pour le match du 7 novembre prochain. Et là, le sélectionneur Rajevac ne doit en aucun cas se baser sur les «conseils» de ses deux assistants pour dresser la liste des joueurs à convoquer, car avec trois matchs dont un premier en amical avec les Verts et deux en compétitions continentale et mondial, et ses déplacements sur les terrains d'Europe pour voir les joueurs avec leurs clubs respectifs, le Serbe «Milo» n'a plus de circonstances atténuantes pour le choix de ses 23 joueurs...