ADLÈNE GUEDIOURA "Rien n'est encore joué"

Le milieu de terrain algérien, Adlène Guedioura, a assuré que rien n'était encore joué dans la course à la qualification pour la Coupe du monde de 2018 en Russie, malgré le nul concédé à domicile par les Verts face au Cameroun (1-1), dimanche dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires. «Déçu de ne pas avoir obtenu la victoire, mais rien n'est joué et le combat continue», a posté le joueur de Watford sur son compte Twitter officiel. Guedioura a été titularisé pour la première fois depuis plusieurs mois, profitant de l'absence de Nabil Bentaleb suspendu pour cumul de cartons. Lors de la prochaine journée, l'Algérie rendra visite au Nigeria, le 12 novembre à Uyo, dans un match qui s'annonce d'ores et déjà décisif.