ANTAR YAHIA, EX-CAPITAINE DE L'EN "Je fais confiance aux joueurs pour se ressaisir"

L'ancien capitaine de la sélection nationale, Antar Yahia, a déclaré qu'il faisait toujours confiance aux Verts pour se qualifier au prochain Mondial malgré leur contre-performance à domicile contre le Cameroun (1-1). «Certes, c'est difficile de digérer cette contre-performance, car on s'attendait à ce que l'Equipe nationale remporte sa première sortie, mais je continue à faire confiance à nos joueurs, étant donné que rien n'est encore joué», a déclaré l'actuel défenseur central de l'US Orléans au micro de beIN Sports Antar Yahia, qui a mis un terme à sa carrière internationale en 2012, a estimé en outre que la pression «était énorme» sur les épaules des joueurs algériens, et cela a fini par leur jouer un mauvais tour. L'Equipe nationale s'est compliquée la mission d'entrée, surtout que le Nigeria est allée s'imposer en Zambie (2-1) dans l'autre match du groupe, s'offrant par la même la première place de cette poule B. «Désormais, il faudra aller chercher la victoire lors du prochain match, même si l'adversaire a pour nom le Nigeria qui va évoluer de surcroît à domicile. Cela dit, je reste confiant en les capacités de notre équipe de revenir avec un bon résultat de son déplacement au Nigeria», a-t-il encore dit. «L'histoire montre que des équipes démarrent mal les éliminatoires, mais parviennent à l'arrivée à se qualifier au Mondial, et le contraire est valable», a-t-il poursuivi.