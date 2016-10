ATHLÉTISME Programme chargé pour l'élite algérienne en 2017

Les athlètes algériens auront un calendrier de compétitions internationales «chargé» pour l'année 2017, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sur son site officiel. «Le programme des compétitions internationales pour l'année prochaine (2017) s'annonce chargé pour l'athlétisme algérien avec pas moins de neuf compétitions dont des championnats du monde», a fait savoir la FAA. Les différentes catégories sont concernées par ce calendrier et le premier grand rendez-vous sera le Championnat du monde de cross-country prévus à Kampala (Ouganda) le 26 mars prochain. L'athlétisme a été le seul sport algérien médaillé lors des derniers Jeux olympiques 2016 à Rio, avec les deux médailles d'argent de Toufik Makhloufi sur le 800 et le 1500m.



Calendrier international de 2017:

26 mars 2017: Championnat du monde de cross country à Kampala (Ouganda)

22-23 avril 2017: Championnat du monde de relais à Nassau (Bahamas)

12-22 mai 2017: 9e Jeux islamiques à Bakou (Azerbaïdjan)

30 juin au 9 juillet 2017: 18e Jeux méditerranéens à Tarragone (Espagne)

12-16 juillet 2017: Championnat du monde des U18 à Nairobi (Kenya)

26/30 juillet 2017: Championnat d'Afrique U20 à Oran ou Tlemcen (Algérie)

Championnats arabes d'athlétisme (U18) et seniors: les dates et lieux n'ont pas été déterminés.