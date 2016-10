CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE (OPTIMIST) L'Algérie vice-championne

La sélection algérienne de voile, spécialité optimist, a décroché le titre de vice-champion d'Afrique de la discipline par équipes, après sa défaite en finale face l'Angola (1-2), à l'issue de la 3e journée des épreuves disputée avant-hier dans la capitale angolaise Luanda. En demi-finale, l'équipe algérienne a crée la surprise en éliminant le champion d'Afrique en titre, le Mozambique sur le score de 1-0. En individuel, dont les épreuves reprendront mercredi, le véliplanchiste algérien Zakari-Hichem Mokhtari, champion d'Afrique en titre, occupe provisoirement la 5e place du classement. La sélection algérienne de voile a fait le déplacement à Luanda pour prendre part au championnat d'Afrique de la discipline, spécialité optimist (moins de 15 ans), avec l'objectif de conserver le titre continental en individuel et remporter une médaille par équipes et ce, en présence d'environ 80 athlètes représentant 14 pays. Lors de la dernière édition du rendez-vous continental disputée à Oran en 2015, l'Algérie avait décroché une médaille d'or grâce à Hichem Mokhtari en individuel et une médaille d'argent aux épreuves par équipes.