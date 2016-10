COUPE DU MONDE À 48 ÉQUIPES Maradona soutient Infantino

Diego Maradona s'est prononcé en faveur du projet de Coupe du monde à 48 équipes défendu par le nouveau président de la FIFA Gianni Infantino. «J'aurai bientôt une discussion avec Infantino mais c'est positif d'avoir plus d'équipes participantes», a déclaré Maradona à Rome, où il participera mercredi à la deuxième édition du «match pour la paix», une initiative du pape François. «Lors des derniers éliminatoires, Ronaldo et Ibrahimovic se sont affrontés et c'est injuste pour le public de ne pas voir l'un de ces deux-là au Mondial», a-t-il ajouté, en référence à un barrage remporté par le Portugal face à la Suède avant le Mondial 2014. «Quand on parle avec les gens, on comprend que le football va mal parce qu'il y a des gens qui refusent le changement», a-t-il estimé. L'ancien capitaine de l'Argentine a ensuite évoqué une possible collaboration avec la FIFA. «Si je viens, c'est pour être efficace. Sinon, je rentre à la maison», a-t-il dit. Début octobre, Infantino avait confirmé dans un entretien à l'AFP être en faveur d'une formule de Mondial à 48 nations qui «ouvre plus de chances à plus d'équipes».