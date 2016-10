COURTS DE TENNIS EN ALGÉRIE Programme de réaménagement de la Fédération

Le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouabdallah a signalé, lundi à Mostaganem, qu'un programme d'aménagement et de revêtement des courts de tennis en gazon artificiel est en cours dans plusieurs wilayas du pays. Dans une déclaration à la presse en marge du tournoi international de tennis juniors garçons et filles, abrité par Mostaganem du 9 au 15 octobre en cours, Bouabdellah a indiqué que ce programme entre dans le cadre du plan de la FAT pour l'année prochaine concernant des courts des wilayas d'Alger, Annaba et Oran. Les courts en gazon artificiel sont moins coûteux que le tuf en matière de gestion et de maintenance, d'où la réflexion pour adapter les pelouses aux normes internationales et pouvoir abriter des compétitions nationales et internationales et par conséquent développer ce sport dans les wilayas précitées. Il a fait part, dans ce sens, de la possibilité d'organiser, aux courts «Raquettes» de Mostaganem en fin octobre en cours, le championnat national de tennis seniors messieurs et dames. Les cinq courts de tennis du terrain «Raquettes» ont fait l'objet de travaux d'aménagement comportant le revêtement en gazon dont le court principal d'une capacité de 500 spectateurs, qui était en tuf auparavant. Les travaux d'aménagement d'un coût de plus de 78 millions DA sur le budget de la commune ont porté aussi sur la création d'espaces pour familles et la réalisation d'un cafeteria, d'un restaurant, d'un parking automobile et de bureaux pour la ligue de wilaya et le corps arbitral. Une fois la compétition achevée, des travaux d'extension seront lancés ciblant certaines annexes à l'instar du bureau de la ligue et l'aménagement externe. Une cinquantaine de joueurs de plus de 14 pays dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie, la France et la Russie prennent part à ce tournoi qui s'inscrit dans le cadre du calendrier de la Fédération internationale de tennis (FIT). La phase des éliminatoires de ce tournoi se tient depuis dimanche. Les finales auront lieu du 11 au 15 octobre en simple et double.