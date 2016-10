CRB AÏN FAKROUN Un match de suspension pour l'entraîneur Karouf

L'entraîneur du CRB Aïn Fakroun, Mourad Karouf, a écopé d'un match de suspension ferme suite à son expulsion le week-end dernier, lors du match qui avait opposé son équipe à l'US Biskra pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 Mobilis (1-1), a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP). Outre sa suspension pour un match ferme, l'ancien défenseur et entraîneur de la JS Kabylie devra s'acquitter d'une amende de 30.000 DA, au moment où l'un de ses assistants, l'entraîneur des gardiens Aomar Hamenad, «restera suspendu jusqu'à son audition» selon la LFP. L'entraîneur des gardiens du MO Béjaïa, Lyès Benhaha, connaît déjà sa sanction, puisque la commission de discipline de la LFP a déjà rendu son verdict le concernant, en décidant un match de suspension ferme à son encontre, ainsi qu'une amende de 30.000 DA. L'ancien Nahdiste et Usmiste a été exclu lors du match en retard contre le CR Belouizdad, disputé samedi pour la mise à jour de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis et remporté finalement par le MOB (1-0). La commission de discipline de la LFP a prononcé d'autres sanctions à l'issue de sa dernière session, lundi, dont une grande partie contre les clubs, pour utilisation de fumigènes de la part de leurs supporters.