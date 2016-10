EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Nos chances de qualification demeurent intactes"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a affirmé, à Mostaganem, que les chances de l'Equipe nationale de se qualifier au Mondial de Russie 2018 demeurent intactes. Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture officielle du tournoi international de tennis juniors garçons et filles, Ould Ali a déclaré qu'en dépit du nul concédé face au Cameroun, «les chances de notre sélection restent intactes». «Le nul n'arrange pas l'EN, mais nos chances de qualification pour la Coupe du monde sont intactes, car il reste 5 matchs à jouer et nous pouvons gagner à l'extérieur», a souligné le ministre. «Nous avons déjà concédé dans des éliminatoires du Mondial auparavant un nul en match d'ouverture et nous avons réussi quand même à nous qualifier», a-t-il rappelé. Le ministre a réitéré, au passage, son soutien indéfectible au Onze national pour se qualifier au Mondial de Russie en 2018.