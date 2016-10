FORMULE 1 Felipe Massa envoie un message à Schumacher

Alors que Michael Schumacher est toujours en pleine rééducation, Felipe Massa, son ancien coéquipier lui a envoyé un beau message. Il ne reste plus que quatre départs à prendre pour Felipe Massa avant de dire adieu à la Formule 1 quatorze ans après ses débuts. Du haut de ses 35 ans et 242 courses, le Brésilien a connu une carrière bien remplie, notamment chez Ferrari. Avec l'écurie italienne, Massa est passé à quelques mètres du titre mondial en 2008 finalement conquis par Lewis Hamilton. Mais surtout, avec les Rouges, il a côtoyé Michael Schumacher, un pilote qu'il voyait comme «un grand frère». «C'était sa décision, mais je sais qu'il l'a aussi fait pour me donner une opportunité. Michael soufflait parfois le chaud et le froid, mais s'il vous aimait, il pouvait devenir votre grand frère. J'ai rencontré son fils Mick qui est un garçon formidable, avec un grand coeur. Ce n'est pas facile d'endurer ce qui lui est arrivé [à Michael]», confie Felipe Massa dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Un beau message pour Michael Schumacher qui continue sa rééducation après son terrible accident de ski...