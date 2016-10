GERNOT ROHR, SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA "On a besoin de 11 points pour nous qualifier"

Le conseiller technique de la sélection nationale du Nigeria Gernot Rohr a estimé que son équipe aura besoin de 11 points dans le «groupe de la mort» pour se qualifier pour la sixième fois à la phase finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. «Je pense que nous avons besoin de 11 points pour être le premier du groupe, mais toutes les équipes ont une bonne chance de se qualifier (pour la Coupe du monde)», a déclaré Rohr lors d'une conférence de presse. «Nous savons tous qu'il est très difficile de gagner un match dans les éliminatoires, surtout en déplacement. Mais nous l'avons fait», a-t-il indiqué. Le technicien franco-allemand a ajouté que malgré cette victoire, les Super Eagles ont besoin de s'améliorer avant d'affronter l'Algérie lors de la seconde journée. «Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons quelques problèmes et nous devons être mieux dans certaines situations défensivement et offensivement. Nous n'avons pas tiré, mais nous avons obtenu les trois points de la victoire. Attendons le prochain match contre l'Algérie dans un mois à Uyo», a-t-il dit. L'ancien sélectionneur du Gabon et du Niger a estimé d'autre part que son équipe avait baissé de rythme en seconde période à cause de la fatigue et de la chaleur. «Ce fut un bon match de football contre la Zambie, les deux équipes voulaient gagner. Lors de la première période, nous avons obtenu ce que nous espérions, nous avons bien joué et nous avons marqué deux buts. En seconde mi-temps, la Zambie était la meilleure équipe sur le terrain», a-t-il fait remarquer. «Nous étions un peu fatigués en seconde période en raison des efforts physiques déployés en première période. Les joueurs ont beaucoup couru, alors qu'il faisait très chaud dans un endroit où il n'est pas facile de jouer. Les Zambiens ont poussé, poussé et ils ont marqué et auraient pu égaliser à 2-2, mais nous avons bien défendu parce que l'esprit d'équipe est très bon», a-t-il souligné.