IDRISS SAÂDI, MEILLEUR BUTEUR DU CHAMPIONNAT BELGE "Je revis à Courtrai"

Mis de côté par Cardiff, Saâdi a rejoint Courtrai cet été et ne regrette absolument pas son choix.

Meilleur buteur et donc Taureau d'Or de la Jupiler Pro League, l'attaquant algérien Idriss Saâdi s'éclate du côté de Courtrai, en ce début de saison. Mis de côté à Cardiff l'année dernière, il savoure le fait d'avoir retrouvé la confiance d'un club. Avec le Taureau d'Or dans le dos, Idriss Saâdi offre une belle visibilité à Courtrai en ce début de saison... «Ca chambre un peu dans le vestiaire depuis que j'ai le taureau dans le dos, mais concrètement je ne m'emballe pas trop», clame-t-il cependant lors d'un entretien accordé à l'hebdomadaire Sport/Foot Magazine. «Ça aura fière allure sur mon CV si je suis toujours meilleur buteur en fin de saison, mais là, à l'instant précis où je vous parle, ça ne sert vraiment à rien d'autre qu'à flatter mon ego. Il suffit de regarder le cas de Cavani au PSG. Il est critiqué, puis il met 4 buts contre Caen avant d'être critiqué à nouveau parce qu'il a raté une occasion. La vie d'attaquant est ainsi faite, c'est un poste ingrat.» Mis de côté par Cardiff, Saâdi a rejoint Courtrai cet été et ne regrette absolument pas son choix. «Après deux mois à Courtrai, je revis. Peut-être qu'il y a cinq ans, j'aurais encore hésité avec Sarajevo, mais vu de l'extérieur, je peux vous assurer que le football belge n'a plus la même réputation qu'avant en Europe. Je ne pense pas qu'il y a d'ailleurs, à l'heure actuelle, de meilleure vitrine en Europe que le championnat belge.»