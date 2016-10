MONDIAUX 2016 D'HALTÉROPHILIE (JUNIORS) Touairi seul représentant de l'Algérie

L'haltérophile Farès Touairi (77 Kg) sera le seul représentant algérien aux Championnats du monde juniors (garçons et filles), organisés du 19 au 25 octobre à Penang en Malaisie, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAH). «L'objectif tracé par l'instance fédérale à travers cette participation est de figurer parmi les huit premières nations, malgré la difficulté de la mission», a indiqué le directeur des Equipes nationales (DEN), Mohamed Bouabache. En parlant de la difficulté de la mission, le même responsable a évoqué «le niveau dont jouissent les athlètes présents à cette compétition. Le niveau des juniors se rapproche de celui des seniors». Farès Touairi, frère de l'autre haltérophile Aymen, ralliera la Malaisie le 18 octobre, alors que son entrée en lice est prévue pour le 23 octobre. «Farès s'est contenté d'une préparation à Chéraga (Alger) avant de partir à Barika (Batna) pour continuer son stage sous la conduite de son entraîneur Yahiaoui Abdelmounaim. Sa préparation dure depuis 6 mois», a-t-il ajouté. Par ailleurs, les championnats d'Afrique cadets et juniors (garçons et filles), initialement programmés pour le mois de septembre à Alger, ont été finalement reportés.