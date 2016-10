SÉLECTION D'ESPAGNE Piqué veut raccrocher après le Mondial 2018

Ces derniers mois, Piqué avait été sifflé par les supporteurs espagnols à chaque fois qu'il portait les couleurs de la sélection à cause de ses prises de position en faveur de l'indépendance de la Catalogne.

Le défenseur espagnol Gerard Piqué a déclaré vouloir mettre fin à sa carrière internationale à l'issue du Mondial-2018 après s'être retrouvé dimanche au centre d'une nouvelle polémique autour de son implication avec la «Roja» et de ses positions pro-indépendantistes en Catalogne. «Le Mondial en Russie va être ma dernière compétition avec la sélection et j'espère prendre encore beaucoup de plaisir pendant ces deux dernières années», a estimé le joueur après la victoire contre l'Albanie dimanche soir (2-0) en qualifications pour la Coupe du monde. «Ce n'est pas une décision qui date d'aujourd'hui, j'y ai réfléchi. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui (la polémique) s'ajoute à tout ce qui s'est passé ces dernières années et il y a des gens qui considèrent qu'il est mieux que je ne sois pas là», a ajouté Piqué, qui aura 31 ans en 2018. Titulaire avec l'équipe d'Espagne dimanche à Shkodër, le défenseur central du FC Barcelone a été plutôt bon sur le terrain. Mais ce ne sont pas ses perfor-mances qui ont fait jaser: les médias madrilènes ont vivement critiqué le fait que le défenseur international (85 sélections) ait raccourci les manches de son maillot, découpant deux bandes rouge et jaune que certains ont assimilé à tort au drapeau espagnol (une large bande jaune entourée de deux bandes rouges). C'est ce genre de polémiques, et leur récurrence, qui ont poussé le champion du monde 2010 et champion d'Europe 2012 à vouloir raccrocher, a-t-il expliqué. «Ce n'est pas une décision prise à chaud. C'est médité et je sens qu'après la Russie, une étape s'achèvera pour moi», a-t-il poursuivi, tout en se disant enchanté par le nouveau sélectionneur Julen Lopetegui. «Je suis très enthousiaste au sujet du nouveau projet de Lopetegui et nous essaierons de gagner ce Mondial», a-t-il assuré. Ces derniers mois, Piqué avait été sifflé par les supporteurs espagnols à chaque fois qu'il portait les couleurs de la sélection à cause de ses prises de position en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Pendant l'Euro-2016 en France, le joueur avait également été au centre d'une controverse pour un supposé doigt d'honneur pendant l'hymne espagnol avant le match Croatie-Espagne. Présent en sélection depuis 2009, Gerard Piqué est un inamovible titulaire en charnière centrale pour la «Roja», qui dispose d'un vivier plutôt réduit à ce poste et pourrait regretter amèrement le départ du défenseur barcelonais.