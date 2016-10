ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: SON CONTRAT A ÉTÉ ROMPU À L'AMIABLE Rajevac quitte les Verts

Par Saïd MEKKI -

La collaboration entre les deux hommes n'a pas duré longtemps

Un prestigieux candidat pourrait frapper à la porte de la FAF. Il s'agit de Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Belgique, récemment remercié.

Le sectionneur de l'Equipe nationale de football, Milovan Rajevac, a quitté, hier, la barre technique des Verts «à l'amiable», après une réunion avec le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua. Cet épilogue à la courte histoire de l'entraîneur serbe en Algérie est la conséquence directe de la prestation décevante des joueurs de l'EN face à la sélection camerounaise, le 9 octobre dernier. Il faut dire que dès que le sifflet de l'arbitre annonçant la fin de la rencontre a retenti, les rumeurs ont fusé de partout sur un clash dans les vestiaires des Verts. Des noms, comme ceux de Feghouli et Brahimi ont été évoqués dans ce qu'il était convenu de qualifier de quasi-mutinerie menée par quatre joueurs-cadres de l'équipe. Ces «rumeurs» ont pris de la «consistance» à l'annonce d'une réunion entre le président de la FAF et le staff technique, hier, déjà. Il semblerait, à en croire certaines discrétions, que la réunion s'est terminée sur la promesse d'une autre, et c'était la bonne. Rajevac est remercié, avec pour seule indemnité son salaire du mois d'octobre. Cette fin de mission intervient à un moment crucial, avec un rendez-vous capital pour les Verts, en déplacement au Nigeria. Selon les mêmes indiscrétions, les joueurs, qui dit-on, font endosser toute la responsabilité de la défaite face au Cameroun au désormais ex-coach, auraient promis purement et simplement la victoire au président de la FAF, le 12 novembre prochain au Nigeria.

En effet, des cadres de la sélection nationale se sont opposés aux choix et à la méthode utilisés par le sélectionneur serbe.

Il est évident que rien n'a filtré sur les conclusions de cette réunion, mais une chose est sûre: Rajevac est plus que jamais sur la sellette. Cette situation pose plusieurs interrogations, à savoir si ce sont vraiment les choix et la méthode du coach serbe qui sont bien mauvais ou si ce n'est pas l'avenir de certains cadres de la sélection qui est bousculé par les «choix» justement de Rajevac? Encore faut-il savoir qu'apparemment, la «touche» du coach Rajevac n'est perceptible que dans ce match contre le Cameroun, car lors du premier match contre le Lesotho au mois de septembre dernier, ce sont les adjoints du coach serbe et en particulier, Neghiz, l'intérimaire après le départ de Gourcuff, qui a soumis la première liste des joueurs au nouveau sélectionneur des Verts.

Il faut dire aussi, que juste après le Nigeria, il y a la phase finale de la coupe d'Afrique 2017 qu'il faut aborder tout en sachant que le tirage au sort des groupes de cette CAN sera effectué samedi prochain. Et c'est à la réponse à toutes ses questions, entre autres, que le président de la FAF et ses collaborateurs doivent répondre et ainsi trouver au plus vite un autre sélectionneur de dimension internationale.

Des sources proches des milieux footbalistiques algériens, révèlent qu'un prestigieux candidat pourrait frapper à la porte de la FAF. Il s'agit de Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Belgique, récemment remercié. Nos sources affirment qu'il n'est pas du genre à réclamer un gros cachet. Il serait le remplaçant idéal de Milovan Rajevac à la barre technique des Verts.