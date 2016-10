ASIE L'Iran et l'Arabie saoudite prennent le large

L'Iran a confirmé son statut de favori en s'imposant 1:0 à domicile sur la République de Corée à l'issue d'un match attrayant. Il s'installe ainsi en tête du Groupe A avec un point d'avance. Dans le Groupe B, l'Arabie saoudite l'a également emporté sur sa pelouse face aux Émirats arabes unis (3:0). Elle s'empare du fauteuil de leader et devance de deux encablures l'Australie, tenue en échec par le Japon 1:1. L'Irak et le Qatar se sont relancés en empochant leurs premiers points aux dépens de la Thaïlande et de la Syrie respectivement. La RP Chine a essuyé un nouveau revers, cette fois en Ouzbékistan (0:2), et voit ses chances de qualification s'éloigner.



L'Iran franchit un pas vers l'avant

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 25ème minute par Sardar Azmoun. Sous la houlette de Carlos Queiroz, l'Iran conserve son bilan parfait face à la République de Corée, qu'il avait déjà vaincue à deux reprises sur la route de Brésil 2014. Bien partie pour décrocher une deuxième participation consécutive à la phase finale, la Team Melli s'ancre en tête du Groupe A. Les Guerriers Taeguk glissent à la troisième place avec trois points de retard. Alors qu'on s'attendait à un match équilibré, les hôtes iraniens ont largement dominé les débats. Ils ont même réussi à museler la puissante armada offensive sud-coréenne, réduite à un seul tir cadré contre neuf pour les Perses.



Les autres rencontres

Dans le Groupe A, l'Ouzbékistan est revenu dans le haut du classement à l'issue de son succès à domicile sur la RP Chine (2:0). Après une première période stérile, durant laquelle ils ont tiré au but à sept reprises en vain, les Loups blancs ont sorti les crocs au retour des vestiaires. Eldor Shomurodo a d'abord marqué sur un centre dangereux manqué de peu par ses coéquipiers, puis a servi l'ouverture du score à Marat Bikmaev cinq minutes après la pause. Les visiteurs ont mis la pression, Wu Lei frôlant l'égalisation, mais les Ouzbeks sont restés maîtres sur leur pelouse. Igor Sergeev, puis Vitaliy Denisov ont trouvé les poteaux en tenant de doubler la mise. C'est finalement Otabek Shukurov qui a signé le 2:0. Le Qatar a engrangé ses premiers points sur ses terres au détriment de la Syrie (1:0). Il les doit au capitaine Hasan Al Haydos qui a obtenu et converti un penalty à la 38ème minute. Malgré leur défaite, ils restent à la quatrième place, à un point des Qataris qui passent devant la Chine. Dans le Groupe B, deux buts coup sur coup en deuxième mi-temps, suivis d'un missile sur le fil ont permis à l'Arabie saoudite de prendre le meilleur sur les Émirats arabes unis 3:0. Le tableau d'affichage étant resté muet pendant 45 minutes, Bert van Marwijk a fait entrer l'attaquant Fahad Al Muwallad après l'heure de jeu pour forcer la décision. Son changement tactique a payé sept minutes plus tard, quand le joueur d'Al Ittihad a fait mouche d'une puissante volée. Al Abed a signé le deuxième but, son quatrième dans cette campagne, avant que Yahia Al Shehri assène le coup de grâce d'un somptueux coup franc dans les arrêts de jeu. Genki Haraguchi a été impliqué dans les deux buts du nul concédé par le Japon en Australie (1:1). Buteur lors des deux victoires précédentes des siens, le milieu japonais a inscrit sa troisième réalisation de la campagne à la 5ème minute sur une superbe passe en profondeur de Keisuke Honda. L'attaquant du Hertha Berlin allait toutefois se rendre responsable de l'égalisation sept minutes après la pause en commettant une faute sur Tomi Juric dans la surface. Le capitaine australien Mile Jedinak s'est chargé de convertir le penalty. Les Socceroos restent donc invaincus non seulement dans cette campagne, mais aussi face aux Samouraïs bleus en sept matchs de qualification pour la Coupe du monde. De son côté, l'Irak a remporté sa première victoire grâce à Mohanad Abdulraheem, auteur d'un quadruplé face à la Thaïlande (4:0). Si les Lions de Mésopotamie se sont remis en course, les visiteurs thaïlandais conservent la lanterne rouge du Groupe B avec zéro point. Les deux équipes avaient abordé la rencontre décidés à décrocher leurs premiers points, mais les hôtes ont eu gain de cause. L'attaquant d'Al Zawraa a ouvert le score d'une tête à la 7ème minute. Il a signé le deuxième but à la 25ème minute, le troisième dans les derniers instants et enfin le quatrième dans les arrêts de jeu.