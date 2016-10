AVANT LE 83E DERBY Statistiques à l'avantage du Doyen

Le MC Alger et l'USM Alger s'affrontent pour la 83e fois en championnat d'Algérie, jeudi à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1 Mobilis, dans un rendez-vous qui pourrait permettre aux Usmistes d'égaler le nombre de victoires de leur adversaire du jour dans l'histoire des rencontres entre les deux équipes dans cette épreuve. En effet, le MCA, qui, une fois n'est pas coutume, recevra au stade Mustapha-Tchaker de Blida et à huis clos son voisin, a remporté 25 derbys en championnat, contre 24 défaites et 33 nuls. Une victoire des Rouge et Noir aujourd'hui (19h) mettrait alors les deux «frères ennemis» à égalité. Dans le registre des buts, c'est le MCA qui détient également l'avantage avec 87 réalisations contre 80 pour l'USMA. Cependant, les données d'avant-match pour cette saison plaident en faveur des gars de Soustara, bien partis pour décrocher leur 25e succès en championnat contre leurs rivaux de toujours. Les Usmistes restent sur la lancée de la précédente édition qu'ils ont dominée outrageusement. Après six matchs, ils sont premiers avec 16 points sur 18 possibles (5 victoires et un nul). Ils possèdent aussi la meilleure attaque (13 buts) et la meilleure défense (2 buts) du championnat. Ce n'est pas le cas pour les gars de Bab El Oued, qui eux, sont cinquièmes au classement avec 10 points, de trois victoires, un nul et deux défaites. Leur attaque a marqué 4 buts et leur défense en a encaissé autant. Le MCA aborde la partie avec une autre statistique défavorable, étant donné que le club n'a plus battu son vis-à-vis en championnat depuis janvier 2013. Ironie du sort: à l'époque, l'équipe était entraînée par Djamel Menad, qui a fait l'été passé son retour à la barre technique du Doyen après l'avoir quittée en juin 2013. Son départ fut provoqué par l'incident survenu en finale de la coupe d'Algérie de cette année, perdue pour la première fois par les Mouloudéens face à...l'USMA (1-0).