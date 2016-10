CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE D'ÉCHECS Victoire de l'équipe de la Garde républicaine

L équipe du Commandement de la Garde républicaine a remporté le Championnat national militaire d'échecs, clôturé avant-hier à Khemisti (Tipasa), après deux jours de compétition, entre 22 équipes représentant l'élite sportive de l'Armée nationale populaire (ANP). La 2e place du podium est revenue au Commandement des forces maritimes, suivie en troisième position par l'Ecole supérieure des transmissions. La compétition, abritée par le siège du Régiment spécial d'intervention du commandement de la Garde républicaine de Khemisti, au titre programme sportif de l'ANP pour la présente saison, a été clôturée par le chef d'état-major de la Garde républicaine, le général -major Tahar Ayad, au nom du commandant de la Garde républicaine, le général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali. Chez les filles, la première place est revenue à l'équipe de la 1ère Région militaire, suivie en 2e et 3e position par respectivement les équipes du Commandement des forces maritimes et de l'Ecole supérieure des transmissions. En individuel, la médaille d'or a été remportée par le lieutenant Traifi Bilal (Commandement de la Garde républicaine), pour les messieurs, alors que la médaille d'or chez les filles est revenue à Almi Kahina (1ère Région militaire). Dans son allocution à l'occasion, le général-major Ayad a souligné l'importance de cette discipline sportive dans le développement des aptitudes mentales des éléments militaires, affirmant la volonté du Commandement de l'ANP de développer, grâce au sport, l'esprit de compétition chez ses éléments, en vue de renfoncer leurs capacités physiques et mentales. Le Jeu d'échecs est un sport d'«esprit et de réflexion», en relation avec la «tactique militaire et l'élaboration de plans», a-t-il également, souligné.