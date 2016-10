DANONE NATIONS CUP 2016 L'école de Chlef représentera l'Algérie

L'équipe de l'école sportive de Chlef représentera l'Algérie à la finale mondiale de la «Danone Nations Cup 2016», prévue du 13 au 16 octobre au stade de France à Saint-Denis, a annoncé, hier, le Directeur Général de Danone Djurdjura Algérie, François Lacombe. Les jeunes footballeurs de Chlef évolueront dans le groupe D, aux côtés du Japon, des Pays-Bas et de la Pologne, sachant que le tournoi final regroupera en tout, les équipes de 32 nations réparties en huit groupes de quatre. «Danone Djurdjura Algérie est heureuse d'accompagner ces jeunes talents algériens dans la réalisation de leur rêve en participant à la plus grande compétition de football pour les moins de 12 ans», a déclaré M. Lacombe, lors d'un point de presse animé à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration à Aïn Bénian. L'équipe de Chlef s'est qualifiée au grand rendez-vous en battant en finale nationale, celle de Relizane, qui avait représenté l'Algérie, l'année dernière, à la finale mondiale. Quelque 100 000 enfants âgés entre 10 et 12 ans issus des différentes écoles de football, avaient pris part aux différents tours éliminatoires tenus en Algérie depuis le mois de décembre dernier. Cette Danone Cup avait permis de détecter de jeunes joueurs qui sont aujourd'hui internationaux espoirs, à l'image de Chitta et du gardien Salhi. Au-delà de l'aspect purement sportif, la Danone Cup s'attelle, selon ses initiateurs, à sensibiliser les jeunes sportifs tout au long des étapes de la compétition à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée à travers l'organisation d'ateliers de nutrition.

L'équipe qui devait s'envoler hier pour Paris sera accompagnée de son entraîneur, Hani Medjadji. Sur place, les jeunes footballeurs auront le privilège et la chance de vivre «une expérience unique et inoubliable autour du sport, de valeurs fortes et des moments d'émotion intenses avec des enfants venus du monde entier», a indiqué François Lacombe.

En prévision de la finale mondiale, l'équipe de Chlef a bénéficié d'un stage d'une durée de quatre jours à Alger, afin de mieux préparer ces jeunes talents et leur offrir une préparation optimale à la compétition, tout en gardant à l'esprit les valeurs de la DNC que sont le fair-play et le dépassement de soi. Le programme du tournoi comprend une cérémonie d'ouverture, des séances d'entraînement et des matchs de qualification pour la grande finale, prévue le 16 octobre.

La Danone Nations Cup est la plus grande compétition internationale de football, semi-officielle, pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U-12) organisée à l'initiative du groupe Danone. Depuis 2000, chaque année, 2,5 millions d'enfants tentent leur chance en participant aux compétitions locales, régionales, puis nationales de la DNC. Dans les 32 pays concernés par la DNC, plus de 34.000 écoles et 11.000 clubs sportifs sont impliqués dans les différentes phases du tournoi.