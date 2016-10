EUROPE L'Angleterre freine, l'Allemagne enchaîne

La 3e journée des éliminatoires de la zone Europe du Mondial russe s'est achevée avant-hier et les sélectionneurs de l'Allemagne et de l'Angleterre n'attendront pas la reprise en novembre avec le même état d'esprit.

S'ils sont tous les deux premiers de leurs groupes, Joachim Löw dormira tranquille après avoir assisté à une nouvelle démonstration des siens tandis que Gareth Southgate et ses Three Lions ont eu quelques grosses frayeurs en défense et devront revoir leur copie.



L'Angleterre perd deux points en Slovénie

Gareth Southgate l'avait annoncé: Wayne Rooney était sur le banc à l'entame de ce troisième match de l'Angleterre, laissant le brassard à Jordan Henderson. Après un bon début de rencontre, les Anglais ont commencé à montrer des signes de fébrilité, à l'image d'une passe en retrait ratée dont Roman Bezjak puis Jasmin Kurtic auraient pu profiter si Joe Hart et le poteau ne s'étaient pas interposés (10'). Le gardien du Torino, dans une forme éblouissante, a ensuite sorti deux parades à couper le souffle sur un temps fort slovène en début du deuxième acte, sur des tentatives de Bostjan Cesar (47') et Kurtic (48'). Décidément en état de grâce, Hart s'est à nouveau imposé face à Josip Ilièiæ, qui filait seul au but (70'). Rooney a fait son entrée dans la foulée pour remplacer Dele Alli, et Henderson s'est précipité pour lui rendre le brassard. Mais l'entrée du meilleur buteur de l'histoire de la sélection n'a rien changé, et les Anglais peuvent s'estimer heureux de quitter Ljubljana avec un point, un coup d'arrêt après deux victoires en ce début de campagne.



Les autres rencontres

L'Allemagne a en revanche continué sur sa lancée et a enchaîné un troisième succès contre l'Irlande du Nord (2:0), un adversaire qui lui avait résisté en phase de groupes de l'UEFA Euro 2016. Cette fois, les Allemands se sont mis à l'abri dès la première mi-temps avec deux buts en quatre minutes, signés Julian Draxler et Sami Khedira. Les cham-pions du monde, qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans ces qualifications, ont parfaitement maîtrisé la rencontre et survolent le Groupe C. Derrière, on trouve l'Azerbaïdjan qui a réussi l'exploit de ramener un point de la République tchèque à l'issue d'un match pauvre en occasions (0:0). Saint-Marin reste bon dernier après une défaite logique contre la Norvège, même si l'égalisation de Mattia Stefanelli en début de deuxième mi-temps a entretenu un peu d'espoir, anéanti en fin de rencontre (4:1). Dans le Groupe E, la Roumanie a concédé au Kazakhstan (0:0) son deuxième match nul en trois journées, trois jours après être allée battre nettement l'Arménie. Elle est devancée au classement par le Monténégro et la Pologne, qui ont respectivement battu le Danemark (0:1) et l'Arménie (2:1) dans la douleur. Les Danois ont cruellement manqué de réalisme et ont étés crucifiés par un coup de patte génial de Stevan Jovetic pour Fatos Beciraj. Quant aux Polonais, ils ont dû attendre les arrêts de jeu et un but de Robert Lewandowski pour s'imposer, alors qu'ils étaient en supériorité numérique depuis la demi-heure de jeu (2:1). Avec le coup de mou de l'Angleterre, c'est la Lituanie qui réalise la meilleure opération dans le Groupe F en s'emparant de la deuxième place grâce à sa victoire logique contre Malte (2:0). Après deux défaites frustrantes, la Slovaquie a enfin lancé sa campagne avec une victoire pleine de panache face à l'Écosse (3:0).