GERNOT ROHR, SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA "Il y aura de nouveaux joueurs contre l'Algérie"

Le conseiller technique de la sélection du Nigeria, Gernot Rohr, compte récupérer les joueurs absents face à la Zambie pour le grand rendez-vous du 12 novembre prochain contre l'Algérie. «Oui, il faut s'attendre que quelques nouveaux joueurs puissent se joindre à nous pour le match contre l'Algérie. Les joueurs blessés, Leon Balogun, Victor Moses, Isaac Success et Odion Ighalo qui a eu un problème familial, seront tous de retour. Nous allons aussi superviser d'autres joueurs qui jouent régulièrement dans leurs clubs et qui pourraient être avec nous», a annoncé Rohr sur le site nigérian Complete Sports Nigeria. «Pour les joueurs locaux, il sera difficile pour eux de faire partie de la sélection du moment que le championnat nigérian est à l'arrêt. Je vais convoquer seulement les joueurs qui sont en forme et qui jouent régulièrement dans leur club. C'est pour cette raison que Mohammed Musa n'a pas été sélectionné», a expliqué l'ancien sélectionneur du Gabon, du Niger et du Burkina Faso qui table sur un capital de 11 points pour se qualifier au Mondial russe.