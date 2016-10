LIBYE-TUNISIE (ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018) Les Tunisiens ne veulent pas jouer à Oran

La domiciliation du derby maghrébin entre la Libye et la Tunisie au stade Ahmed-Zabana d'Oran n'est pas du goût des Tunisiens qui ont émis des réserves sur la pelouse de ce stade dans une correspondance envoyée à la FIFA. Dans un communiqué rendu public, avant-hier, la Fédération tunisienne de football (FTF) a fait savoir qu'elle a demandé à la FIFA «d'examiner la possibilité de former une équipe d'inspection du stade après des rapports reçus sur le mauvais état de la pelouse du stade d'Oran». La FTF a annoncé également qu'elle dépêchera aujourd'hui à Oran une délégation composée de l'entraîneur national et de son adjoint ainsi que du directeur administratif des sélections nationales, du diététicien et d'un spécialiste de gazonnement des stades «pour inspecter l'état de la pelouse du stade et prendre connaissance des conditions de séjour et de la logistique afin de réunir les meilleures conditions de succès à la sélection nationale lors de cette prochaine confrontation». Le derby entre les Libyens et les Tunisiens que L'Egypte a refusé d'accueillir est prévu pour le 11 novembre prochain pour le compte de la seconde journée des éliminatoires du Mondial 2018 (Groupe A). La sélection libyenne avait l'habitude de jouer ses matchs en Tunisie, en raison de la crise secouant le pays du défunt Mouammar El-Gueddafi.