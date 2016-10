OBI MIKEL, CAPITAINE DU NIGERIA "L'Algérie et le Cameroun ne seront pas faciles à jouer"

Le capitaine de la sélection du Nigeria, John Obi Mikel, a estimé que les prochains adversaires des Super Eagles en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'Algérie et le Cameroun «ne seront pas faciles à jouer». Leader du groupe B après sa victoire face à la Zambie (2-1), pour le compte de la première journée des éliminatoires, disputée le week-end dernier, «le Nigeria aura besoin de la détermination des joueurs et surtout la mobilisation du public pour assurer un bon parcours dans la course à la qualification», a déclaré Mikel à la presse locale. «Nous avons la chance de se qualifier pour la Coupe du monde si nous jouons sur nos vraies valeurs. Chacun d'entre nous est déterminé à participer à la Coupe du monde. Maintenant que nous occupons la première place, nous devons y rester», a-t-il ajouté. Après avoir montré sa déception, lors de l'élimination des Super Eagles pour la phase finale de la coupe d'Afrique qui aura lieu au Gabon, le milieu de Chelsea semble avoir tourné la page après la victoire face aux Chipolopolo. «Je crois que nous pouvons atteindre un bon niveau avec cette sélection. Mes coéquipiers sont engagés pour rendre le public heureux. Le staff technique composé des gens matures, respecte aussi les joueurs. Nous sommes dans une bonne dynamique» a-t-il conclu. Le match Nigeria-Algérie comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018, groupe B, aura lieu le samedi 12 novembre prochain à 17h30 au stade Akwa-Ibom à Uyo.