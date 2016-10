SON DOSSIER A ÉTÉ DÉPOSÉ AVANT-HIER Ounas officiellement qualifié par la FIFA

Alors que l'attention médiatique se concentre sur le sélectionneur national Milovan Rajevac dont la courte expérience à la tête de l'Equipe nationale touche déjà à sa fin, on prépare déjà l'avenir tous azimuts du côté de la Fédération algérienne de football. Ainsi, l'on apprend du site officiel de l'instance de Dély Ibrahim, la qualification comme prévu du milieu offensif des Girondins de Bordeaux au profit de l'Algérie. L'ancien international français des moins de 20 ans a vu son dossier de changement de nationalité sportive, validé par la FIFA. «Adam Ounas le joueur franco-algérien des Girondins de Bordeaux vient d'opter officiellement pour l'Algérie. Son dossier de qualification a été déposé avant-hier à la FIFA. Rappelons qu'Adam Ounas a assisté à la rencontre Algérie-Cameroun sur invitation de la FAF», explique le communiqué de la FAF. Âgé de 19 ans, Ounas, gaucher au profil très technique, compte six matchs de Ligue 1 cette saison, 29 au total (5 buts) depuis ses débuts professionnels avec le club au Scapulaire, il y a un an tout juste.