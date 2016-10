ASO CHLEF-MC SAÏDA (DEMAIN-17H) La confirmation s'impose pour la bande à Ifticène

Par El Bouali DJILALI -

Après sa large victoire contre l'AS Khroub lors de la précédente journée, la formation de l'ASO Chlef va encore une fois recevoir sur son terrain, cette fois-ci le MC Saïda pour le compte de la 6e journée de Ligue 2 Mobilis, demain à 17h. Les Chélifiens seront dans l'obligation de confirmer et enchaîner une deuxième victoire consécutive, afin d'avancer encore au classement. Les camarades de Melika ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et visent la victoire pour rester toujours en contact du haut du tableau. Après avoir retrouvé leur confiance et le retour de la sérénité au sein du groupe, les partenaires de Messaoud veulent garder cette dynamique des victoires afin d'entamer la suite de la compétition avec plus de stabilité et confiance. La mission des Rouge et Blanc ne s'annonce pas de tout repos malgré le fait que l'adversaire du jour traverse une période délicate après les derniers résultats négatifs enregistrés et qui se trouve coincé en bas du classement. A cet effet, le MCS compte se rendre à Chlef pour tenter de rebondir et mettre en difficulté les protégés de Younès Ifticène. Le staff technique chélifien a pris la mesure de rappeler à ses joueurs qu'ils devront garder leur concentration et de ne pas s'enflammer après la victoire contre les Khroubis. Ainsi, pour l'ASO, la victoire demeure une priorité surtout à domicile afin de faire le plein et engranger le maximum de points qui lui permettront par la suite de jouer à fond l'accession en Ligue 1 qui reste le seul objectif de l'ASO cette saison.