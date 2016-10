RAOURAOUA DEVRAIT LE RENCONTRER À PARIS Courbis ne ferme pas la porte aux Verts

Par Lounès MEBERBECHE -

La Fédération algérienne de football penserait à Rolland Courbis pour remplacer Milovan Rajevac! Du moins, c'est ce qu'on évoque dans l'entourage de la FAF en plus d'autre noms qui circulent. Sur Twitter, l'ancien coach du Stade Rennais a immédiatement répondu à cette rumeur. D'après les certaines sources, le président de la Fédération algérienne de Football Mohamed Raouraoua, serait à la recherche d'un coach et le nom de Courbis serait parmi les top 5. Sans club depuis son départ du Stade Rennais, le natif de Marseille attendrait une offre concrète. Celle-ci pourrait venir d'Algérie. Connu au pays depuis son passage à l'USM Alger (entre 2012 et 2013), le vice-champion de France 1999 bénéficierait d'une belle cote de popularité au-delà de la Méditerranée. Mis au courant de la nouvelle, Rolland Courbis a réagi via son compte Twitter en écrivant: «Pour le poste de sélectionneur en Algérie, je suis habitué à ce que mon nom circule dans les clubs et sélections où ça bouge. Je ne change pas ma position. Je suis déjà très content que l'on pense à moi mais je ne peux pas en dire plus car personne ne m'a appelé.» Selon une source bien indiquée, le boss de la FAF devrait se rendre à Paris incessamment pour discuter avec l'ex-coach de l'USMA, ainsi que d'autres techniciens français à l'image de Paul Le Guen et Laurent Blanc. Affaire à suivre.