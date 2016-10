ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 :AMÉRIQUE DU SUD L'Argentine se fait peur

Malgré l'absence de Neymar, le Brésil n'a eu aucun mal à disposer du Venezuela 2:0

La Seleçao et l'Uruguay, qui rapporte un précieux nul de Colombie, se détachent d'un groupe de cinq poursuivants qui se tiennent en trois points.

Grâce à sa quatrième victoire consécutive, aux dépens du Venezuela, le Brésil prend seul la tête des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde, Russie 2018. Les autres équipes victorieuses du jour sont le Paraguay, qui a décroché un succès historique en Argentine et remonte à une longueur de la place de barragiste, et le Chili, qui a remporté in extremis le clásico del Pacífico face au Pérou. Les Péruviens, à l'instar des Boliviens, tenus en échec chez eux par l'Équateur, ont laissé échapper une belle opportunité de se remettre en selle.



La Colombie accrochée par l'Uruguay

Les Colombiens et les Uruguayens ont livré un match à fort contenu dramatique auquel la pluie qui est tombée sur Barranquilla a donné une dimension encore plus épique. Sur l'ensemble du match, les locaux ont semblé être les plus déterminés à décrocher les trois points, mais ils ont parfois manqué de lucidité dans la surface adverse pour concrétiser leurs intentions. Les deux premiers buts sont d'ailleurs intervenus sur des coups de pied arrêtés. L'action individuelle de Suárez semblait avoir suffi aux visiteurs pour prendre les trois points, mais Mina a trouvé les ressources et le courage nécessaires pour quitter son arrière-garde, se joindre à l'attaque et égaliser de la tête, permettant aux Cafeteros de conserver leur quatrième place. L'Uruguay a tout de même pris son premier point à Barranquilla, où il s'était incliné lors de ses trois venues précédentes.



Les autres matchs

Malgré l'absence de Neymar, le Brésil n'a eu aucun mal à disposer du Venezuela 2:0 dans une rencontre interrompue par un dysfonctionnement des projecteurs. Les buts des Verdeamarelhos ont été inscrits par Gabriel Jesús, auteur d'un lob subtil suite à un dégagement dans l'axe du portier de la Vinotinto, Daniel Hernández, et par Willian. Les Brésiliens ont remporté leurs quatre matchs sous la houlette de Tite. Ce résultat s'inscrit finalement dans le cours de l'histoire puisque le Venezuela n'a jamais réussi à vaincre le Brésil en 16 confrontations entre les deux équipes dans le cadre des qualifications mondialistes (15 défaites et 1 nul). Le Paraguay, qui ne s'était pas imposé à l'extérieur depuis la première journée, au Venezuela, a réussi l'exploit de faire tomber l'Argentine 1:0 à Córdoba. Derlis González a signé en première période l'unique but de la rencontre, le premier de l'Albirroja en neuf matchs de qualifications mondialistes sur le sol albiceleste. Justo Villar s'est illustré en repoussant un penalty de Sergio Agüero. L'Argentine, qui était de nouveau privée de Lionel Messi, n'a pas gagné depuis trois matchs, mais elle conserve la cinquième place du classement. L'Équateur reste troisième grâce au point précieux qu'il a récolté en Bolivie après avoir remonté deux buts de retard (2:2). Les locaux semblaient se diriger vers une confortable victoire à domicile suite au doublé de Pablo Escobar, mais les deux buts d'Enner Valencia en seconde période l'ont privé des trois points. Cela fait désormais cinq matchs que la Tri ne s'est pas inclinée en qualifications mondialistes à La Paz, où elle a enregistré deux nuls et trois victoires. La Bolivie n'a pas battu l'Équateur chez elle depuis 1997. Enfin, le Chili a obtenu un succès capital en s'imposant 2:1 face au Pérou. Deux buts d'Arturo Vidal, le deuxième à cinq minutes de la fin, ont permis à la Roja de mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire. Edison Flores a égalisé pour les visiteurs, qui n'ont toujours pas gagné en terre chilienne dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du monde en dix matchs (7 défaites et 3 nuls).