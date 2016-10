LIGUE 2 MOBILIS - 6E JOURNÉE: USM BLIDA - RC ARBA Grand derby de la Mitidja

Ces retrouvailles s'annoncent indécises entre voisins

Les clubs de la Mitidja (USMB et RCA) affichent des formes différentes en ce début de saison, ce qui semble faire basculer la balance en faveur des Blidéens, surtout que le match se jouera chez eux, au stade Mustapha-Tchaker.

Le derby de la Mitidja, entre le RC Arba (15e) qui reçoit l'USM Blida (5e) sera à l'affiche de la 6e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et samedi, au moment où le leader Paradou AC se verra offrir une belle opportunité de consolider sa première place au classement, en se rendant chez la lanterne rouge, le GC Mascara.

Les clubs de la Mitidja affichent des formes différentes en ce début de saison, ce qui semble faire basculer la balance en faveur des Blidéens, surtout que le match se jouera chez eux, au stade Mustapha-Tchaker, mais le cachet derby et l'ambiance de folie qui devrait régner dans toute la région devraient maintenir les pronostics ouverts sur différentes probabilités. De son côté, le leader Paradou AC sera probablement sur du velours chez le GC Mascara, nouveau promu en Ligue 2 Mobilis et qui peine toujours à s'éloigner de la zone de relégation.

Plusieurs autres belles affiches sont inscrites au programme de cette 6e journée, particulièrement l'opposition entre l'AS Khroub et le CA Bordj Bou Arréridj, qui pointent actuellement au pied du podium, ex-aequo avec huit points chacun. Une chaude empoignade donc, entre adversaires d'égale valeur et qui permettra au vainqueur d'entre eux de se rapprocher un peu plus du peloton de tête, surtout que l'ensemble des clubs du haut de tableau auront la malchance de jouer en déplacement.

En effet, outre le PAC, qui sera en déplacement à Mascara, la JSM Béjaïa (2e) ira défier l'Amel Boussaâda (9e), au moment où la JSM Skikda (3e) se rendra chez l'ASM Oran (11e) et qui court toujours après sa première victoire en championnat cette saison.

Les nouveaux promus: WA Boufarik et US Biskra, eux, auront la chance de jouer à domicile, en recevant respectivement le CRB Aïn Fakroun et le MC El Eulma. Le dernier match inscrit au programme de cette 6e journée mettra aux prises l'ASO Chlef et le MC Saïda, soit le 4e qui reçoit le 13e avec la victoire comme objectif pour l'un comme pour l'autre club, même si leurs positions actuelles sont diamétralement opposées. Tous les matchs de cette 6e journée se joueront en présence du public, sauf à Boussaâda, où l'Amel local est sanctionné d'un huis clos.