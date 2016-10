LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE : MC ALGER-USM ALGER (AUJOURD'HUI-19H) Le big derby orphelin de son public

Par Bachir BOUTEBINA -

A l'occasion de cette énième confrontation entre «frères ennemis», la pression sera beaucoup plus palpable sur les joueurs du MCA, et surtout sur Djamel Menad qui avait failli rendre le tablier au terme de la première défaite concédée face à l'Entente.

Une fois n'est pas coutume, l'ancestral duel au sommet algérois entre les gars de Bab El Oued et ceux de Soustara, a été délocalisé au stade Tchaker de Blida, et se déroulera aujourd'hui en début de soirée à huis clos pour la sixième fois en 20 ans.

Un derby sans public, prévu pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 Mobilis, et au cours duquel le Mouloudia joue gros contre son éternel rival voisin usmiste, et actuel leader du championnat.

Le Doyen qui reste sur un dernier faux pas essuyé à Sétif face à l'ESS (0-2), est plus que jamais en quête de rachat, notamment en affrontant dans quelques heures, un adversaire actuellement en réussite, quand bien même le dernier succès en date des gars de Soustara aux dépens de l'O Médéa (3-2), n'a pas fait que des contents parmi une partie du public usmiste. Il n'en demeure pas moins, qu'à l'occasion de cette énième confrontation entre les historiques «frères ennemis» de la capitale, la pression sera beaucoup plus palpable sur les joueurs du MCA, et surtout le coach Djamel Menad qui avait d'ailleurs failli rendre le tablier, au terme de la première défaite concédée en déplacement face à l'Entente, lors du précédent round. De plus, avant l'entame de cette rencontre, le Mouloudia compte aujourd'hui pas moins de six points de retard sur son prestigieux adversaire du jour, qui compte bien enfoncer le clou, pour prendre le large en tête du classement.

Pour le coach usmiste Jean-Michel Cavalli, le technicien français a clairement laissé entendre lors de sa traditionnelle sortie médiatique en date d'avant-match, qu'il visait les trois points de la victoire, et rien d'autre comme résultat dans l'immédiat. Quand bien même l'actuel patron technique des Rouge et Noir de Soustara a déploré l'absence du grand public, en qualifiant le derby Mouloudia-USMA comme étant à ses yeux un match sans pareil en Algérie, il n'en demeure pas moins, que l'ex coach du MC Oran entend bien réussir sa premier sortie au stade Tchaker de Blida. Mieux encore, Cavalli a estimé avant-hier après-midi devant les médias, qu'en cas de victoire aujourd'hui face au MCA, l'USMA se rapprochera du titre honorifique de champion d'automne, au terme d'un derby que son équipe a pris le soin de préparer dans d'excellentes conditions.

L'ancien sélectionneur des Verts déplorera tout de même l'absence pour cause de blessures, de l'attaquant international des U 23 Derfellou, tout en insistant sur le fait que ses joueurs ont tiré profit de leur dernier pénible succés glané à Bologhine, et qui intervenait à la veille de ce très important choc algérois. Côté mouloudéen, un seul mot d'ordre est sans cesse repris par toute l'équipe chère à Bab El Oued: «Battre à tout prix l'USMA!». Il est vrai que le coach Menad et ses joueurs doivent impérativement éviter la crise, d'autant plus que les nombreux inconditionnels du MCA n'accepteront jamais un autre revers de suite, notamment contre leur frère ennemi juré de longue date. Rivalité oblige, quand bien même ce Mouloudia-USMA sera encore privé de son fervent public algérois, et qui a toujours fait le charme de l'ancestrale «bataille d'Alger», aujourd'hui sur la pelouse quelque peu dégradée de Tchaker de Blida, les deux prestigieux antagonistes du jour n'auront guère droit à l'erreur.

Les supporters mouloudéens et ceux de l'USMA seront de nouveau les grands absents de ce face-à-face, au cours duquel tant du côté de Bab El Oued que de Soustara, on va encore vivre à distance un derby qui vaut aujourd'hui son pesant d'or pour l'éventuel vainqueur du jour. Qui du Mouloudia et de l'USMA aura le dernier mot ce soir à Tchaker? C'est la véritable et seule question que se posent désormais les deux grands rivaux d'une même famille que tout sépare souvent l'instant d'un match, avant de «se retrouver» autour d'une même table, tradition oblige. Mais attention au perdant du jour!



Les Hamraoua et les Nahdistes au défi

La septième journée du championnat de Ligue 1, qui s'étalera sur trois jours, sera marquée par deux derbys, l'un algérois et l'autre kabyle, au cours desquels la défaite est interdite pour les quatre équipes concernées. Le dauphin, le MC Oran, qui est en train de réaliser son meilleur début de championnat depuis plusieurs années, risque d'être freiné dans son élan par le CA Batna, intraitable au stade Sefouhi, alors que le NA Hussein Dey, troisième au classement, compte rester sur sa lancée lorsqu'il se déplacera à Médéa pour croiser le fer avec une équipe locale toujours en apprentissage. Cette septième journée propose d'autres affiches intéressantes à l'image des matchs CR Belouizdad-CS Constantine et RC Relizane-ES Sétif.

Programme des matchs:

Aujourd'hui:

OM- NAHD (16h)

MCA-USMA (19h)



Demain:

CAB-MCO (15h)

RCR-ESS (16h)

CRB-CSC (16h).