ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: APRÈS L'ÉCHEC DE GOURCUFF ET RAJEVAC Quelle solution pour Raouraoua?

Par Saïd MEKKI -

Quelles sont les raisons réelles de cette séparation?

Dès l'annonce de la rupture du contrat entre la FAF et le sélectionneur serbe Rajevac, des noms fusent de partout pour lui succéder, alors que le match face au Nigeria et la CAN 2017 approchent à grands pas.

Après deux échecs consécutifs, Christian Gourcuff et Milovan Rajevac, on s'interroge vivement dans l'entourage de la sélection nationale sur la solution d'urgence à laquelle opterait le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, alors que les Verts auront un difficile déplacement en novembre prochain au Nigeria et une phase finale de la CAN au Gabon à partir du mois de janvier prochain à négocier? Il faut reconnaître d'emblée, que la situation est vraiment délicate pour le président de la FAF qui enregistre la deuxième démission d'un sélectionneur des Verts bien que cette fois-ci, ce soit historique: ce sont les joueurs qui ont poussé Rajevac vers la sortie, et cela à peine deux mois après sa nomination. En effet, là, il est utile de rappeler que l'ancien sélectionneur des Verts, le Français Christian Gourcuff, n'a pas supporté les fortes critiques dont il a fait l'objet de la part des supporters algériens ainsi que des médias. Une rupture entre Gourcuff et les Verts qui avait déjà été évoquée en octobre dernier à la suite de deux matchs amicaux face à la Guinée (défaite 2-1) et au Sénégal (1-0) qui lui avaient valu une déferlante de critiques. Et c'est après la quatrième journée de qualification pour la CAN 2017 au Gabon où l'Algérie avait fait match nul face à l'Ethiopie (3-3) que Christian Gourcuff avait fait part à ses joueurs, dans l'avion qui les ramenait mardi 29 mars d'Addis-Abeba, de sa volonté de partir. C'est ainsi qu'au début du mois d'avril dernier, la Fédération algérienne de football avait annoncé qu'elle a résilié «à l'amiable» le contrat de l'entraîneur de l'Equipe nationale, Christian Gourcuff. La fin de la collaboration entre les deux parties s'est faite «sur demande» du technicien français, avait alors précisé la FAF, ajoutant que l'intérim serait assuré par l'entraîneur national-adjoint, Nabil Neghiz. Mais pour Rajevac, ce sont ses relations avec les joueurs qui ont précipité son départ des Verts après avoir assuré deux matchs seulement soit, le premier remporté face au Lesotho (6-0) lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 et le second devant le Cameroun (1-1) dimanche dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Ce semi-échec a été lourd de conséquences pour l'ancien coach du Ghana qui avait conduit les Blacks Stars en quarts de finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Et dès l'annonce de la rupture du contrat entre la FAF et le sélectionneur serbe Rajevac, des noms fusent de partout pour lui succéder. Les plus cités ont été d'abord Marc Wilmots qui était pressenti avant Milovan alors qu'il était toujours en poste avec la sélection belge. Mais, maintenant qu'il est libre, c'est une première possibilité puisqu'il aurait déjà discuté avec le président de la FAF avant que le choix ne se porte sur Rajevac. Sinon, le second nom qui revient souvent n'est autre que celui du Français Roland Courbis. Le concerné insiste à dire qu'il n'a rien reçu d'officiel comme proposition, mais il n'a jamais caché son envie de driver les Verts. Un autre technicien français est cité, il s'agit de Paul Le Guen qui est actuellement consultant de Canal +. Lui, tout comme Wilmots, a été sollicité par la FAF avant que Rajevac ne soit choisi. D'autre part, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France finaliste malheureux de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus, est aussi cité parmi le probable futur coach des Verts. Actuellement président du Syndicat des entraîneurs de football en France, Domenech est une piste bien proche pour la FAF. Enfin, il y a aussi justement le successeur de Domenech en Equipe de France en 2010, à savoir Laurent Blanc qui est aussi cité pour prendre en charge la barre technique des Verts. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que Raouraoua pourrait avoir un tout autre technicien en tête?... Mais, pour le moment, le président de la FAF se donne le temps de bien réfléchir pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'avec Gourcuff et Rajevac. La solution «urgente» est toute trouvée avec le staff actuel et l'intérim de Neghiz comme ce fut le cas après le départ de Gourcuff, mais il faut aussi reconnaître que le temps presse et les Verts se doivent d'avoir un «maître à bord» d'autant que la CAN du Gabon est toute proche, tout en sachant qu'un nouveau ratage face au Nigeria en novembre prochain serait synonyme d'élimination presque officielle de cette phase de qualification pour le Mondial russe, ce qui compliquerait davantage la mission du futur coach des Verts...



Kristian Cvijevic maintenu dans le staff

Kristian Cvijetic, le serbo-suisse qui assistait Milovan Rajevac à la barre technique de la sélection algérienne et lui servait également d'interprète, poursuivra son travail malgré la démission de son compatriote avant-hier soir, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de football. Cvijetic sera néanmoins appelé à d'autres fonctions au sein de la direction technique nationale, d'autant qu'il est spécialisé dans la formation, a précisé la même source. Ce technicien avait été choisi par Rajevac pour l'aider dans sa mission lorsque ce dernier était désigné sélectionneur de l'équipe algérienne en juillet dernier en remplacement du Français, Christian Gourcuff, dont le contrat avait été résilié à l'amiable en fin mars.