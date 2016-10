La FAF négocie avec Alain Perrin

Du côté de la FAF, on ne veut vraiment pas perdre de temps, puisqu'il faut un nouvel entraîneur pour l'EN et très vite. Alors que la liste des noms et des CV s'allonge, des négociations sont déjà à un stade avancé avec le Français Alain Perrin. L'ancien entraîneur de Troyes, qui avait fait signer Rafik Saïfi et Farid Ghazi à l'époque, a quitté en début d'année la sélection de Chine qu'il a dirigée pendant deux ans. Celui qui a entraîné notamment en France Marseille et Lyon et le club anglais de Portsmouth, a passé 5 ans dans les pays du Golfe, principalement au Qatar. Il a remporté un championnat et deux coupes de France avec Lyon et Sochaux.