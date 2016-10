AFFAIRE DU MATCH MCM-CRBT Match perdu par pénalité pour les deux équipes

La commission de discipline de la Ligue nationale du football amateur (LNFA) a tranché jeudi dans l'affaire du match MC Mekhadma - CR Béni Thour, joué vendredi 30 septembre et arrêté avant son terme, suite à un envahissement de terrain, en décidant match perdu par pénalité aux «deux clubs fautifs». Outre cette sanction, le MC Mekhadma a écopé également d'une amende de 70.000 DA, plus quatre matchs à huis clos dont deux avec sursis «pour envahissement du terrain par ses supporters entraînant l'arrêt définitif de la partie», indique la Ligue nationale du football amateur (LNFA) sur son site officiel. Le club devra aussi s'acquitter d'une autre amende de 40.000 DA pour «mauvaise organisation de la rencontre». Pour sa part, le CR Beni Thour s'en est sorti avec une amende de 70.000 DA, plus quatre matchs à huis clos, deux avec sursis «pour envahissement du terrain par ses supporters entraînant l'arrêt définitif de la partie». Une autre amende de 50.000 DA à cette formation «pour le déploiement de banderoles floquées par ses supporters», précise la même source. L'arbitre de ce derby comptant pour la 4e journée du championnat d'Algérie amateur (groupe Centre) avait dû interrompre les débats à la 86e minute de jeu à cause d'un envahissement de terrain par les supporters du CRBT dont l'équipe menait au score (1-0), suite à un penalty sifflé pour les locaux.