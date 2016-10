ALI FERGANI, EX-CAPITAINE DE L'EN "Courbis convient aux Verts"

L'ancien entraîneur de la sélection nationale, Ali Fergani, plaide pour la désignation de Rolland Courbis à la place du Serbe Milovan Rajevac.«Je pense que Courbis convient à l'EN. C'est un personnage que j'aime bien. Il a une forte personnalité, capable de supporter l'énorme pression qui règne chez nous en Algérie où l'Equipe nationale représente tout», a affirmé Fergani sur les ondes de la Chaîne II de la Radio algérienne. «Gourcuff et Rajevac se sont avérés de mauvais choix et il ne faut pas se tromper cette fois-ci. Il nous faut un entraîneur qui va entrer directement dans le vif du sujet. Un match très important nous attend au Nigeria où la défaite nous est interdite. L'EN a tous les atouts pour revenir du Nigeria avec un nul ou une victoire surtout que le match ne se jouera pas à Lagos où la pression est énorme. Le nouveau sélectionneur aura le temps pour préparer le match contre la Zambie prévu en août 2017. On doit le juger sur la qualif' au Mondial, pas sur un ou deux matchs. Nos chances de qualification restent intactes et je m'attends à beaucoup de surprises dans ce groupe où le niveau est équilibré alors que l'Algérie était la grande favorite au départ», ajoute l'ancien capitaine des Verts qui condamne le comportement des cadres de l'EN après le nul concédé face au Cameroun. «Il est vrai que la FAF s'est trompée sur Rajevac, mais les joueurs n'ont pas leur mot à dire», a t-il précisé.