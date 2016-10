CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE (OPTIMIST) Mokhtari 10e après 9 manches, perd son titre

Le véliplanchiste algérien Zakari-Hichem Mokhtari occupe provisoirement la 10e place du championnat d'Afrique de voile, spécialité optimist, après 9 manches, perdant ainsi son titre remporté en 2015 à Oran avant même le déroulement des dernières épreuves de la finale individuelle, avant-hier dans la capitale angolaise Luanda. Mokhtari compte 118 points, loin derrière l'Angolais Osvaldo da Gama (1er, 15 points) qui, sauf surprise de dernière minute, peut commencer à fêter son titre de champion d'Afrique. Les autres Algériens engagés dans la compétition, à savoir Anis Harouz, Walid Bouhaddi, Mohamed Lazereg, Oussama Bendjaoui et Abdelhak Djahdou occupent respectivement les 17e (150 pts), 20e (179 pts), 23e (204 pts), 26e (241 pts) et 33e positions (273 pts). Chez les filles, les Algériennes Rym-Isra Dia et Racha Touabi sont 3e (223 pts) et 5e (234 pts) dans un classement dominé par la Mozambicaine Denise Parruque (1re, 118 pts), devant la Sud-Africaine Chiara Fruet (2e, 135 pts). La sélection algérienne de voile a fait le déplacement à Luanda pour prendre part au championnat d'Afrique de la discipline, spécialité optimist (moins de 15 ans), avec l'objectif de conserver le titre continental en individuel et remporter une médaille par équipes. Une mission réussie à moitié puisqu'après avoir perdu le titre africain en individuel, la sélection algérienne de voile a décroché l'argent par équipes, après sa défaite en finale face à l'Angola (2-1), lundi à Luanda.