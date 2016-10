CHAMPIONNATS ARABES D'AVIRON (1ÈRE JOURNÉE) L'Algérie à la 3e place avec 8 médailles

L'Algérie occupe la 3e place au classement général des 11es championnats arabes d'aviron avec 8 médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze), à l'issue de la première journée de compétition disputée mercredi dernier au lac de Tunis.

Le tableau est dominé par le pays hôte, la Tunisie, qui totalise 9 médailles (4 or et 5 argent), devant l'Egypte et ses 10 breloques (3 or, 3 argent, 4 bronze). Le vermeil algérien a été remporté par Nawel Chiali au skiff léger (seniors dames), la paire Nawel Chiali-Amina Rouba au double scull (seniors dames) et le duo Akram Boukhous-Oussama Habbiche au double scull (juniors garçons).

Les deux médailles d'argent sont l'oeuvre d'Othmane Taleb au skiff garçons des moins de 23 ans ainsi que d'Othmane Taleb et Anis Aït Daoud au double scull seniors garçons. Quant aux trois médailles de bronze, elles ont été remportées par le duo Chawki Lebza-Anis Aït Daoud au double scull léger (garçons U23), Kamel Aït Daoud (skiff messieurs léger) et Amira Sebbouh (skiff filles juniors). Dix pays prennent part à cette compétition qui se dispute au lac de Tunis.

Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), le tournoi regroupe les Emirats arabes unis, le Koweït, le Maroc, le Qatar, le Liban, la Libye, l'Egypte et l'Irak. Vingt courses sont au programme de cette compétition dans les catégories féminines et masculines juniors, U23 et seniors.