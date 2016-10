CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR ROUTE Nassim Saïdi termine à la 36e place

L'Algérien Nassim Saïdi a occupé, avant-hier, la 36e place de la course en ligne (U23) des championnats du monde 2016 de cyclisme. Disputée à Dubaï (Qatar), sur un parcours tracé sous forme de boucle (10x 15.2 km), cette course a été marquée par une arrivée au sprint. Sur les 183 coureurs présents sur la ligne de départ, le Norvégien Kristoffer Halvorsen de la Team Joker - Byggtorget s'est adjugé le titre mondial en bouclant les 10 tours en 3:40:53. Il est suivi sur le podium par l'Allemand Pascal Ackermann (Rad-Net Rose Teamde) et l'Italien (Jakub Mareczko). Côté participation algérienne, Nassim Saidi, a fait bon figure en terminant dans le groupe de tête. Le sociétaire de la formation marocaine d'Al Marakeb Pro Cycling Team a su négocier sa course pour disputer au sprint le sacre mondial. Néanmoins, le vainqueur de la dernière étape du GTAC 2015 s'est contenté de la très honorable 36e place. Pour ce qui est des autres Algériens, Abderrahmane Mansouri (Sharjah Team) a fini 68e (3:41:13), Hichem Mokhtari a terminé 88e (3:42:14), alors que Yacine Hamza s'est classé 102e (3:43:33).