GERNOT ROHR, SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA "Difficile de battre l'Algérie"

Interrogé sur l'équipe algérienne, tenue en échec par le Cameroun (1-1) lors de la première journée, le technicien franco-allemand a répondu qu'il connaissait très bien les coéquipiers de Mahrez.

Le conseiller technique de la sélection du Nigeria de football, Gernot Rohr, a indiqué jeudi que battre l'Algérie le 12 novembre à Uyo en match de la deuxième journée des qualifications du Mondial 2018 sera «extrêmement difficile», mais reste confiant avant d'affronter les Verts. «Nous savons que ce sera très difficile de battre les Algériens, mais nous avons confiance et nous serons prêts pour le match.

Nous n'avons pas une attention particulière à Mahrez ou Slimani. Collectivement, nous n'avons pas peur de l'équipe algérienne», a déclaré Rohr dans un entretien accordé à un média nigérian. Interrogé sur l'équipe algérienne, tenue en échec par le Cameroun (1-1) lors de la première journée, le technicien franco-allemand a répondu qu'il connaissait très bien les coéquipiers de Mahrez. «Nous les connaissons très bien parce que la plupart des joueurs algériens ont été formés en France, ils ont joué en France.

Certains d'entre eux ont joué pour la France dans les catégories jeunes avant d'opter pour l'équipe nationale algérienne. Je les ai vus jouer et je connais leur façon d'évoluer», a-t-il expliqué. «Nous en saurons un peu plus sur la façon avec laquelle ils ont joué contre le Cameroun quand la vidéo et les rapports du match arriveront. J'ai envoyé quelqu'un pour regarder la rencontre et j'attends de lui les détails. J'ai également vu le match à la télévision. Nous ferons une analyse de la vidéo une fois récupérée», a-t-il ajouté.

En réponse à une question sur la défense nigériane qui constitue selon la presse locale le maillon faible de l'équipe, l'ancien sélectionneur du Gabon a précisé qu'il avait besoin de construire une nouvelle arrière garde.

«Tout le monde savait avant mon arrivée ici que nous avons besoin de construire une nouvelle défense, malheureusement, il y avait des blessures et nous avons dû faire deux changements dans ce compartiment.

Lors du match contre la Tanzanie (1-0, éliminatoires de la CAN 2017, ndlr), la défense n'a pas encaissé de but», a-t-il rappelé. «J'espère que lorsque nous retournerons à Uyo, le terrain sera meilleur que la dernière fois contre la Tanzanie. Nous avons besoin de nos supporters, il faut qu'ils soient le 12e homme pour battre l'Algérie. Nous devons avoir notre peuple derrière l'équipe pendant 90 minutes. Nous devons encourager nos joueurs du début jusqu'à la fin pour rendre les choses difficiles aux Algériens», a-t-il conclu.

Il se méfie de la démission de Rajevac

Le conseiller technique de la sélection du Nigeria Gernot Rohr a estimé que la démission du sélectionneur de l'équipe d'Algérie Milovan Rajevac pourrait constituer une motivation supplémentaire pour les Verts lors du prochain match contre les Super Eagles du 12 novembre à Uyo. «Ça pourrait être une motivation pour les joueurs algériens lors de la rencontre contre nous», a averti le technicien franco-allemand. «Il sera difficile pour un nouvel entraîneur de mettre sur pied une équipe en trois semaines pour le match contre le Nigeria, mais peut-être que ses adjoints vont gérer l'équipe», a-t-il ajouté. «Nous allons entamer dès jeudi les démarches pour l'engagement d'un nouvel entraîneur à la hauteur, qui a de l'expérience notamment en matière de communication. Il est possible que le nouveau sélectionneur soit sur le banc face au Nigeria», a déclaré Raouraoua à la télévision nationale.