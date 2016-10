LE SÉLECTIONNEUR DU MAROC A AFFIRMÉ QUE LA FAF L'A CONTACTÉ Raouraoua traite Renard de menteur

Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, a nié hier tout contact avec l'entraîneur français, Hervé Renard, actuellement aux commandes techniques de la sélection marocaine, affirmant qu'il n'était pas habitué à prendre attache avec un technicien en poste. Renard, cité par le site officiel de la Fédération royale marocaine, a indiqué avoir été contacté par les responsables du football en Chine pour lui confier la barre technique de sa sélection première, et qu'il y avait également «des tentatives» de la part de la Fédération algérienne pour l'engager. «Suite aux graves mensonges de Renard Hervé, la FAF dément catégoriquement et affirme n'avoir jamais pris contact avec cet entraîneur, même quand il était au chômage. Il n'est pas de nos habitudes de contacter des techniciens en poste. Le comportement de ce renard est un acte irresponsable et inacceptable», a réagi le président de la FAF, Mohamed Raouraoua dans un communiqué transmis à la presse. Renard, qui avait travaillé en Algérie en 2011 lorsqu'il avait drivé l'USM Alger, dirige actuellement les Lions de l'Atlas depuis quelques mois. La FAF est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour l'Equipe nationale première après la démission, mardi dernier, du Serbe Milovan Rajevac.