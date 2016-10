LUTTE CONTRE LA VIOLENCE La DGSN explique les nouvelles mesures

Les nouvelles mesures prises par la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour lutter contre la violence dans les stades, ont fait l'objet avant-hier d'une rencontre tenue au siège du centre de loisirs scientifiques Sidhoum-Djaffer de la ville de Bouira, où une commission de wilaya s'est réunie pour coordonner les efforts avec les différents secteurs concernés. S'inscrivant dans le cadre d'une opération de sensibilisation sur les solutions apportées par la DGSN pour lutter contre la violence et assurer la quiétude dans les milieux juvéniles et sportifs, cette rencontre a vu la participation de responsables de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), ceux de la direction de la sûreté de wilaya de Bouira, des directeurs et secrétaires généraux des différents clubs de la wilaya ainsi que des entraîneurs et présidents des comités de supporters. «Il s'agit d'une journée de sensibilisation des différentes parties concernées dont notamment les présidents de club et des comités de supporters autour des nouvelles dispositions mises en places par la DGSN pour sécuriser le déroulement des matchs de football et lutter contre la violence dans les stades», a expliqué le DJS, Djamel Djender. Au cours de cette rencontre qui a été placée sous le thème «Privilégiant la fraternité, l'amitié, la sportivité et le fair-play», les participants ont souligné l'impératif de revoir les méthodes d'installation des comités de supporters à travers les différentes wilayas du pays et ce, conformément aux mesures de la DGSN et à la loi ministérielle datant du 23 décembre 2014 régissant les conditions et les méthodes de création, d'organisation et de gestion des comités de supporters. Les mesures entreprises par la DGSN en coordination avec certains secteurs concernés dont la Gendarmerie nationale et la Protection civile, portent essentiellement sur la nécessité de conjuguer les efforts des différents partenaires et sur l'implication efficace du supporter afin d'assurer la quiétude à l'intérieur des enceintes sportives et juvéniles, ont souligné les intervenants. «La vigilance et la sensibilisation des jeunes supporters sur la culture de la paix et de la quiétude au sein des infrastructures sportives sont des facteurs très importants pour l'avenir du sport, notamment le football en Algérie», ont-ils insisté mettant en exergue les moyens humains devant être mobilisés sur le terrain pour sécuriser des matchs de football à Bouira, à l'image des au-tres wilayas du pays. Dans ce contexte, les services de la sûreté de la wilaya ainsi que la Gendarmerie nationale et les services de la Protection civile de la wilaya de Bouira, ont tenu à faire part de leur détermination à oeuvrer pour l'application rigoureuse de ces nouvelles mesures et à sensibiliser, former et encadrer les stadiers lors des matchs de football. Le phénomène de la violence a repris ces derniers temps dans certains stades algériens, notamment après l'annonce du retrait progressif des services de sécurité. Une décision accompagnée par des scènes de violences dans des enceintes sportives, notamment à Alger et Tizi Ouzou. «La présence des services de sécurité dans les stades de football est indispensable en temps actuel», ont jugé certains intervenants, qui ont appelé plutôt à travailler à long terme, en vue de former des stadiers spécialisés dans ce genre de missions dans les stades, tout en insistant sur le facteur sensibilisation des supporters contre ce fléau qui ronge la vie sportive dans le pays.